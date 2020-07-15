На Вологодчине из-за попадания молнии сгорела сельская школа

Все, что осталось от школы Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

В селе Шебеньгский Погост Тарногского района Вологодской области сегодня ночью сгорела школа. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03.37. Когда на место прибыло первое подразделение, горела школьная столовая. В 04.18 пожару присвоили второй номер сложности, потому что огонь перекинулся на основное здание учебного заведения.

Справились с пожаром к пяти часам утра. Как добавили в региональном УМЧС, строение полностью уничтожено. Предварительная причина - грозовой разряд. В тушении принимали участие более 50 сотрудников, 18 единиц техники.

В школе обучались 30 учеников с первого по девятый классы.