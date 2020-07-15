В Вологодской области ТСЖ и управляющие организации получили возможность дистанционно следить за сроками капитального ремонта своих домов и предоставлением необходимых сведений. Как отмечают в региональном правительстве, новая информационная система позволит следить за платежной дисциплиной, формировать отчеты.

- Впервые реализована возможность владельцам специальных счетов полностью предоставлять сведения в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) - от информации об управляющей организации многоквартирным домом до сдачи отчетов по взносам на капитальный ремонт в электронной форме, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. - Она также оповещает пользователей о приближении контрольных дат, наличии неотправленных сведений или замечаний.

Новая система рассчитана прежде всего на профессионалов - сотрудников ГЖИ, а также регионального фонда капитального ремонта МКД, управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Если на общем собрании жильцов принято решение о формировании специальных счетов на капитальный ремонт, она автоматически сформирует справки о представленных сведениях и уведомления о задолженности, доступные владельцам таких счетов. А в регионе, кстати сказать, их не так уж и мало - 27 процентов от общего числа МКД, которых в Вологодской области насчитывается почти 10 тысяч.

- Если на спецсчетах собирается менее пятидесяти процентов средств на капремонт, это повод для определенных действий, - поясняет заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Вологодской области Петр Шубин. - Ни один дом не должен оставаться без возможности проведения капитального ремонта в нем.