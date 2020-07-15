Празднование дня рождения Ленобласти перенесено на следующий год

Ленинградская область отметит годовщину со дня своего образования в 2021 году, в этом году масштабного торжества не будет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти Ленобласти объясняют отмену празднования непростой эпидемической ситуацией. С начала пандемии в регионе зафиксировано 5177 случаев коронавирусной инфекции, 3894 человека выздоровели, 42 - скончались.

Празднование дня основания Ленобласти - это очень масштабный праздник. Ленинградская область - один из немногих регионов, где нет как таковой столицы и каждый год праздник "кочует" из города в город. Например, в прошлом году мероприятия проводились в Бокситогорске, а в 2020-м должны были состояться во Всеволожске. В связи с переносом торжеств, Всеволожск примет День Ленинградской области в 2021 году.

На празднование традиционно приезжают делегации из всех районов.

День Ленинградской области отмечается 1 августа. Именно в этот день в 1927 году Северо-Западная область получила название Ленинградской, тогда же по постановлению Президиума ВЦИК было утверждено современное административно-территориальное деление региона.