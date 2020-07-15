До конца нынешнего года петербургское предприятие "Изотерм" планирует увеличить производство внутрипольных конвекторов для систем автономного и центрального водяного отопления в два раза, а впоследствии - в два раза увеличить суммарный выпуск всей линейки продукции. Достижение этих амбициозных задач директор АО "Фирма "Изотерм" Виктория Нестерова считает абсолютно реальным - благодаря участию в региональном проекте "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", который является частью нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" и продлится до 2024 года.

По мнению председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко (в центре), опыт компании будет полезен многим производителям Северной столицы. Фото: Архив комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

В проекте адресной поддержки повышения производительности труда петербургский бизнес участвует уже второй год. Немного замедлили темп работы противоэпидемические ограничения, однако к настоящему моменту эксперты работают на десяти производственных площадках, еще примерно столько же подали документы и прошли первичный отбор.

- Каждое предприятие становится участником программы сроком на три года, однако самая активная фаза длится шесть месяцев, - рассказывает старший руководитель проекта Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда Никита Васильев. - В течение первых трех месяцев эксперты ФЦК при содействии работников предприятия собирают информацию, оценивают необходимость тех или иных изменений и составляют дорожную карту по их внедрению. В этот период они проводят на производстве до 80 процентов рабочего времени, то есть полный рабочий день четыре дня в неделю. Затем в течение еще трех месяцев под контролем экспертов проводятся оптимизация производства и оценка ее результатов. Еще два с половиной года они контролируют работу предприятия по новым стандартам, а предприятие тиражирует совместно наработанный опыт на другие производственные потоки.

За три года производительность труда компании-участника должна вырасти по меньшей мере на треть

Как поясняет Васильев, главные направления интенсификации здесь - увеличение выработки, сокращение запасов и времени протекания процесса. На каждом этапе вырабатываются конкретные решения - от изменения схемы расстановки оборудования в цехе до организации рабочего места каждого сотрудника. Ведь каждый раз, когда работник отправляется за заготовками даже на два шага ближе, чем раньше, он тратит больше времени на так называемые полезные операции и сокращает временные потери. Для устранения подобных проблем ФЦК отобрал лучшие мировые и российские практики, включая опыт работы крупнейших отечественных и зарубежных корпораций - таких, как "Росатом" и "Тойота". На местах их внедрением занимаются специалисты региональных центров, которые прошли необходимую стажировку у федеральных коллег.

Отработка нового порядка организации производства, как правило, проводится на одном потоке - образце, то есть производстве одного вида продукции. "Изотерм" выбрал конвекторы, встраиваемые в конструкцию пола, как один из наиболее востребованных видов своей продукции. Однако это не значит, что совершенствовать предстоит только производственный этап. Отдельные решения будут приняты по экономическому блоку, снабжению, управлению персоналом. В 2019 году компания проанализировала свои возможности и приобретения в перспективе, в этом году вошла в проект. Согласно целевым показателям, за три года производительность труда компании-участника должна вырасти по меньшей мере на 30 процентов, но директор "Изотерма" меньше чем на 100 процентов не согласна.

- Сегодня мы производим примерно 130 единиц внутрипольных конвекторов в сутки, но уже до конца года хотим выйти на показатель в 250 единиц, - рассказывает Нестерова. - К моменту окончания проекта мы будем производить 450 конвекторов различных модификаций в сутки (сейчас 250), то есть увеличим общий объем производства с 60 тысяч единиц в год до 110 тысяч и более. Для этих целей мы уже организовали новый сборочный цех и закупили новую итальянскую сушильно-покрасочную линию.

Участие в программе действительно требует от руководителей выполнения определенных условий, прежде всего - готовности выделять ресурсы: материальные, временные, человеческие. Согласно условиям проекта, на предприятии должна быть создана отдельная структура, которая сначала будет работать с экспертами, а затем тиражировать полученный опыт.

- Сейчас на нашем предприятии в Колпино работают 184 человека, - рассказывает Нестерова, - и практически все они так или иначе будут задействованы в программе. Кроме того, с увеличением объема выработки мы планируем увеличить численность персонала еще примерно на 20 процентов в течение ближайших двух лет.

После окончания активной фазы проекта на предприятии остаются два собственных сертифицированных тренера по "бережливому производству", которые смогут обучать сотрудников бережливым технологиям, и руководитель проектного офиса, выделенный специалист, который продолжит работу по оптимизации производственных и офисных процессов на стадии тиражирования. Эксперты, кстати, признаются, что такая форма работы часто становится более эффективной. Одно дело, когда советы дает человек "со стороны", и совсем другое - если это коллега, который несколько лет работал в этом же или соседнем цехе.

Понятно, что повышение производительности труда на предприятии дает суммарное увеличение выработки, увеличение объемов отгруженной продукции и, как следствие, увеличение прибыли конкретного предприятия. Для сотрудников оно тоже выгодно, ведь большинство производственных предприятий, в том числе "Изотерм", используют сдельную форму оплаты: чем больше сделал, тем больше получил. Однако городские власти отмечают, что это влияет и на состояние экономики в целом. Предприятия - поставщики или заказчики - видят улучшение экономической ситуации у участников программы и сами хотят достичь подобных результатов. А далее - цепная реакция.

- Что такое повышение производительности труда в два раза? - рассуждает председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Это повышение заработной платы сотрудников, которые смогут потратить больше денег на магазины, кафе, развлечения, образование для своих детей. То есть развитие производства стимулирует рост сферы услуг, которое притянет на эту орбиту другие сферы экономики. Кроме того, если у предприятия появляются деньги, оно начинает расширяться. А это уже сигнал производителям оборудования и прочим участникам рынка.

По мнению Чернейко, сегодня повышение производительности труда, внедрение принципов бережливого производства актуальны для всех сфер петербургской экономики, в том числе для городского хозяйства. И не стоит бояться, что оптимизация производственных процессов в конечном итоге приведет к сокращению рабочих мест - если производить прежний объем можно будет с меньшими затратами. Во-первых, в рамках нацпроекта существует направление "Поддержка занятости", которое предлагает авансирование затрат на обучение работников предприятий. При этом возможно выбрать как повышение квалификации сотрудников, так и приобретение новой профессии любого уровня. А во-вторых, отечественным предприятиям еще не скоро удастся достичь таких высот.

- Бояться повышения производительности не надо, надо бояться теневой занятости или отсутствия работы у граждан, - считает глава комитета. - Умное предприятие отличает отсутствие ненужных затрат труда и ненужных рисков. Коронакризис показал, что изменилось отношение людей к своему здоровью и отношение к этому вопросу государства. На первый план выходят вопросы охраны труда и безопасности, а им в ходе проекта по повышению производительности труда уделяется самое пристальное внимание.

В ближайшее время откроется учебная площадка "Фабрика процессов", на которой работающие на реальном производственном участке будут получать практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимание, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности. Целевая аудитория - руководители предприятий и их заместители по ключевым направлениям, начальники цехов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений, сотрудники предприятий, заинтересованных в оптимизации производств.

- Наша учебная площадка представляет собой имитацию сборочного производства, - рассказывает руководитель петербургского Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Голубцова. - При этом мы не ставим задачу научить сотрудников делать конкретные изделия, а стараемся вовлечь их в создание наиболее оптимальной производственной среды, научить их видеть и устранять потери.

Эксперты сравнивают такой подход со стремлением убрать камни с дороги: если путь расчистить заранее, дистанцию удастся преодолеть быстрее. На "Фабрике" - вообще всего за один рабочий день. Участники должны отработать три игровые смены, в течение которых выпустить определенное количество узлов и достичь эффективных операционных и финансовых показателей. Однако Голубцова отмечает, что даже такой краткий срок - это и серьезная мотивация для сотрудников, поскольку их считают способными улучшить ситуацию на предприятии, и привлечение внимания к необходимости изменений, и даже разновидность обмена опытом - сотрудники разных компаний порой подсказывают друг другу неожиданные решения. Все варианты образовательных модулей "Фабрики процессов" будут доступны для участников нацпроекта..

Кстати

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" предусматривает также финансовое стимулирование развития предприятий, создание системы подготовки управленческих кадров, преодоление административных барьеров, экспортную поддержку, развитие международного сотрудничества. Это направление нацпроекта называется "Системные меры", информацию о нем и нацпроекте в целом, а также условиях вхождения в программы можно получить на сайте Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга https://rckspb.ru и на сайте производительность.рф.