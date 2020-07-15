В Петербурге на ремонте Дворца творчества юных украли 20 млн рублей

В Петербурге раскрыто мошенничество при проведении ремонта городского Дворца творчества юных, который расположен в комплексе исторического Аничкова дворца. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступление стало возможным в результате сговора между представителями ДТЮ и компании-подрядчика.

- В январе 2017 года представители строительной фирмы, согласовав свои действия с уполномоченным сотрудником дворца, произвели косметический ремонт здания концертного комплекса на Невском проспекте, отразив его в документации, как капитальный, - рассказали в главке. - Таким образом было похищено около 20 миллионов рублей.

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время 41-летний гендиректор строительной компании и 42-летний заместитель руководителя дворца по административно-хозяйственной работе помещены под домашний арест, им предъявлено обвинение. В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ виновным может грозить до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа до миллиона рублей.