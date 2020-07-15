В Петербурге речной трамвайчик протаранил теплоход

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту наезда теплохода "Чайка" на другое судно в центре Петербурга. ЧП произошло на набережной канала Грибоедова недалеко от Банковского моста, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, течением "Чайку" направило в сторону теплохода "Свирь". В результате теплоход получил заметные вмятины.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Сейчас выясняются причины происшествия, в частности, оба судна должны были быть пришвартованы. Но по каким-то причинам тросы не удержали речной трамвайчик.