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15.07.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

В Петербурге речной трамвайчик протаранил теплоход

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту наезда теплохода "Чайка" на другое судно в центре Петербурга. ЧП произошло на набережной канала Грибоедова недалеко от Банковского моста, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

По предварительным данным, течением "Чайку" направило в сторону теплохода "Свирь". В результате теплоход получил заметные вмятины.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Сейчас выясняются причины происшествия, в частности, оба судна должны были быть пришвартованы. Но по каким-то причинам тросы не удержали речной трамвайчик.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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