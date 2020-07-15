Три дня - с 17 по 19 июля - в Петербурге будет продолжаться VI Международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE". Пройдет он в Шереметевском саду Фонтанного дома, усадьбе знаменитых покровителей искусств. Недалеко расположен дом Мурузи, где жил поэт Иосиф Бродский.

Андрей Кондаков (слева) и Владимир Волков приходят на концерт с нотами. Но многие их любят за импровизацию. Фото: Пресс-служба фестиваля

Как отмечают организаторы, публика сможет вновь, после долгого перерыва, погрузиться в магический поток живого музицирования, импровизации мастеров сцены наконец вырвутся на волю.

- В этом году фестиваль пройдет в необычном формате, лаконично, длиться будет три дня, вместо традиционных джазовых уик-эндов в течение полутора месяцев. Тем не менее мы представим восемь программ, пять концертов. Афиша достойная, интересная, как и в прошлые годы. В связи с пандемией коронавируса на фестиваль не приедут зарубежные артисты. Акцент сделан на петербургских музыкантов, к которым присоединятся именитые джазмены из Таганрога и Москвы, - сообщил художественный руководитель фестиваля, джазовый композитор и пианист Андрей Кондаков.

Дневные и вечерние программы представят на открытой сцене Шереметевского сада квартет Андрея Кондакова, ансамбль Cool Train Project, один из старейших ансамблей Петербурга Easy Winners Андрея Воеводского, в репертуаре которого архаический джаз. А еще квартет контрабасиста и аранжировщика Дмитрия Семенищева. Два своих проекта представит композитор, тромбонист Антон Боярских - Dizzy Dutch Duck и Big Band.

Композитор, трубач Вячеслав Гайворонский и пианист, флейтист Роман Столяр выступят дуэтом - специально для фестиваля музыканты подготовили программу "Памяти Клиффорда Брауна" (так называется одно из стихотворений Иосифа Бродского). Вместе с музыкантами автор проекта "Бродский Ad Libitum" Ирина Чижик расскажет о музыкальных пристрастиях поэта.

19 июля в финальном концерте - программа прославленного российского барабанщика, артистического директора санкт-петербургского лейбла Rainy Days Саши Машина.

Яркий музыкальный проект Sasha Mashin Happy Synapse - вторая работа музыканта в качестве лидера ансамбля и второй его релиз, вышедший в 2020 году.

Поскольку нынче необходимо соблюдать жесткие ограничения - в саду не должно находиться более 100 зрителей, будут организованы онлайн-трансляции, чтобы все желающие могли в прямом эфире посмотреть выступления участников. В Сеть запустили и 24-часовой марафон - ознакомительный прямой эфир прошлых фестивалей.

Директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Анна Соколова рассказала:

- Нам было очень важно сохранить традицию проведения в нашем саду живого фестиваля, который мы начали в 2015 году в честь 75-летия со дня рождения Иосифа Бродского. Для посетителей будут действовать ограничения, предусмотренные Роспотребнадзором: рассадка через полтора метра, использование масок. Надеемся, что это не помешает зрителям насладиться живой, веселой атмосферой праздника. На протяжении нескольких лет мы доказывали значимость, актуальность фестиваля "Бродский DRIVE", у нас появились партнеры. Нас поддержал Фонд президентских грантов - мы получили финансирование на проведение фестиваля в следующем году.

Кстати

На время концертов Шереметевский сад закроют для свободного посещения. Билеты в кассе музея, они стоят 400 рублей. А трансляцию фестиваля можно будет смотреть и в соцсетях, и на портале "Культура РФ".