Новости

"Краснодар" на выезде не смог обыграть "Крылья Советов" 20:35
Беларусь отменила двухнедельный карантин для россиян 20:26
В Госдуме объяснили заявление Госдепа по "Северному потоку-2" 20:02
Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь" 20:00
Творческие вузы войдут в программу стратегического академического лидерства 19:34
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов 19:29
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами 19:27
В Ростовской области ужесточат масочный режим в магазинах 19:17
В Минобороны рассказали об испытаниях новейших образцов космической техники 19:11
Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 19:04
"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ 18:51
Летняя Юношеская Олимпиада 2022 года отложена 18:45
Минфин рассказал о новом выпуске "народных облигаций" 18:38
Празднование дня рождения Ленобласти перенесено на следующий год 18:38
Проекты ТАСС стали лауреатами международного конкурса дизайна 18:35
Самая тяжелая летающая птица пролетела 172 км без взмаха крыльев 18:17
Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор 17:54
В Череповце осудили мужчину за призывы поджечь детский сад 17:53
Прожиточный минимум подрос на 2,2% 17:53
Скончался второй пострадавший при падении самолета Ан-2 в Кистенево 17:51
Ретейл поддержал оплату картами "Мир" 17:46
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России 17:44
Голикова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин против COVID-19 17:36
Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 19:18
Рубрика: Культура

Все в сад!

В Петербурге пройдет джазовый уик-энд "Бродский DRIVE"
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Три дня - с 17 по 19 июля - в Петербурге будет продолжаться VI Международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE". Пройдет он в Шереметевском саду Фонтанного дома, усадьбе знаменитых покровителей искусств. Недалеко расположен дом Мурузи, где жил поэт Иосиф Бродский.
Андрей Кондаков (слева) и Владимир Волков приходят на концерт с нотами. Но многие их любят за импровизацию. Фото: Пресс-служба фестиваля Андрей Кондаков (слева) и Владимир Волков приходят на концерт с нотами. Но многие их любят за импровизацию. Фото: Пресс-служба фестиваля
Андрей Кондаков (слева) и Владимир Волков приходят на концерт с нотами. Но многие их любят за импровизацию. Фото: Пресс-служба фестиваля

Как отмечают организаторы, публика сможет вновь, после долгого перерыва, погрузиться в магический поток живого музицирования, импровизации мастеров сцены наконец вырвутся на волю.

- В этом году фестиваль пройдет в необычном формате, лаконично, длиться будет три дня, вместо традиционных джазовых уик-эндов в течение полутора месяцев. Тем не менее мы представим восемь программ, пять концертов. Афиша достойная, интересная, как и в прошлые годы. В связи с пандемией коронавируса на фестиваль не приедут зарубежные артисты. Акцент сделан на петербургских музыкантов, к которым присоединятся именитые джазмены из Таганрога и Москвы, - сообщил художественный руководитель фестиваля, джазовый композитор и пианист Андрей Кондаков.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Маэстро Магомаев втихаря пел Пресли и слушал джаз на "ребрах"

Дневные и вечерние программы представят на открытой сцене Шереметевского сада квартет Андрея Кондакова, ансамбль Cool Train Project, один из старейших ансамблей Петербурга Easy Winners Андрея Воеводского, в репертуаре которого архаический джаз. А еще квартет контрабасиста и аранжировщика Дмитрия Семенищева. Два своих проекта представит композитор, тромбонист Антон Боярских - Dizzy Dutch Duck и Big Band.

Композитор, трубач Вячеслав Гайворонский и пианист, флейтист Роман Столяр выступят дуэтом - специально для фестиваля музыканты подготовили программу "Памяти Клиффорда Брауна" (так называется одно из стихотворений Иосифа Бродского). Вместе с музыкантами автор проекта "Бродский Ad Libitum" Ирина Чижик расскажет о музыкальных пристрастиях поэта.

19 июля в финальном концерте - программа прославленного российского барабанщика, артистического директора санкт-петербургского лейбла Rainy Days Саши Машина.

Яркий музыкальный проект Sasha Mashin Happy Synapse - вторая работа музыканта в качестве лидера ансамбля и второй его релиз, вышедший в 2020 году.

Поскольку нынче необходимо соблюдать жесткие ограничения - в саду не должно находиться более 100 зрителей, будут организованы онлайн-трансляции, чтобы все желающие могли в прямом эфире посмотреть выступления участников. В Сеть запустили и 24-часовой марафон - ознакомительный прямой эфир прошлых фестивалей.

Директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Анна Соколова рассказала:

Фото: instagram.com/romanbilyk
Рома Зверь устроил уличный концерт в центре Петербурга

- Нам было очень важно сохранить традицию проведения в нашем саду живого фестиваля, который мы начали в 2015 году в честь 75-летия со дня рождения Иосифа Бродского. Для посетителей будут действовать ограничения, предусмотренные Роспотребнадзором: рассадка через полтора метра, использование масок. Надеемся, что это не помешает зрителям насладиться живой, веселой атмосферой праздника. На протяжении нескольких лет мы доказывали значимость, актуальность фестиваля "Бродский DRIVE", у нас появились партнеры. Нас поддержал Фонд президентских грантов - мы получили финансирование на проведение фестиваля в следующем году.

Кстати

На время концертов Шереметевский сад закроют для свободного посещения. Билеты в кассе музея, они стоят 400 рублей. А трансляцию фестиваля можно будет смотреть и в соцсетях, и на портале "Культура РФ".

В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится