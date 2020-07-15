В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящей квартиры

В Петербурге огнеборцы тушат пожар в доме №108 по улице Краснопутиловской. Горит квартира на первом этаже, очевидцы в соцсетях сообщают о хлопке.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что площадь пожара достигла 80 квадратных метров, в данный момент возгорание локализовано, сведения о пострадавших уточняются.

Очевидцы отмечают, что возгорание началось с расположенной в смежном здании кулинарной школы.

Звук хлопка слышали жители не только Краспопутиловской улицы, но и те, кто живут на Кубинской и на Новоизмайловском проспекте. В горящей квартире и в здании кулинарной школы выбило стекла, осколки до сих пор лежат на проезжей части.