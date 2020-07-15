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15.07.2020 16:38
Рубрика: Культура

Возвращение Маршака

В Петрозаводске снимают эпизоды фильма об известном детском поэте
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 154(8208)
В Карелии снимаются эпизоды фильма "Маршак... Вперед в детство". Съемки организованы на каменистом островке у местечка Пиньгуба. Режиссер - Варвара Куликова.

Карелию для данного фильма выбрали не случайно. Дело в том, что знаменитый детский поэт Самуил Маршак в 1918 году работал в Петрозаводске, где занимал должность сотрудника подотдела дошкольного воспитания губернского отдела народного образования. Будущий писатель профессионально занимался вопросами воспитания и обучения, принимал участие в организации детских учреждений. Поэт часто посещал село Деревянное, где была расположена детская "колония". Так раньше называли летние лагеря. В селе Деревянное отдыхали дети из Петрозаводска.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Это местечко у Пиньгубы нам рекомендовали местные жители, - рассказал генеральный продюсер компании Александр Тютрюмов. - Выбор был не из легких, потому что в Карелии очень много красивых мест.

Производством фильма занимается некоммерческий фонд развития национального кинематографа "Новый формат" при поддержке Фонда президентских грантов РФ, организует съемки Фонд социальных проектов "Инициатива". Главную роль в картине исполняет Александр Ганелин, артист Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской.

- Мы сейчас как раз играем 1918 год. Когда Маршак активно начал работать с детьми, переводил Шекспира. Становился ярким поэтом своего времени. Он детский поэт, но к ним относился как к взрослым, - поделился своими впечатлениями Александр Ганелин.

Съемки фильма прошли уже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После Карелии группа отправится в Воронеж, где Самуил Маршак родился.

Кстати

Недавно "АТК-студио" сняла в Карелии еще один фильм - "Весури". История создана на основе воспоминаний малолетних узников финских лагерей. Главные герои Петька, его друг Серега и девочка Женя оказываются в таком лагере. Они понимают, что детство их закончилось и теперь все

обрело другой смысл. Ребята спасают капитана Красной армии, противостоят не только жестокому коменданту лагеря майору Виртанену, но и местному хулигану Ваське Соловью, перешедшему к финнам. Все детские роли в картине исполняли жители Петрозаводска.

Премьерный показ фильма "Весури" организовали в Петрозаводске. Здесь же Александр Тютрюмов пообещал представить и новую картину "Маршак... Вперед в детство". Это произойдет уже осенью нынешнего года.

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