Жителям города Усинска после вмешательства прокуратуры Республики Коми пересчитали плату за отопление на 21 миллион рублей. Всего проверили 86 домов.

"РГ" уже писала об этой истории. В апреле нынешнего года усинцы получили счета, которые буквально повергли их в шок. Согласно квитанциям, людям необходимо было выложить по несколько десятков тысяч рублей за отопление. Суммы доходили до 17 тысяч рублей.

Усинская тепловая компания объяснила: в квитанциях за март 2020 года отражен перерасчет потребления тепловой энергии за прошлый период на основании показаний общедомовых узлов учета тепловой энергии. По мнению поставщика, 2019-й год характеризовался сравнительно низкой среднегодовой температурой наружного воздуха и аномальной продолжительностью отопительного периода. Его завершили лишь 24 июня, а новый сезон начали уже 27 августа. Количество дней, в течение которых в Усинском районе подавалось тепло, составило 302 календарных дня. Нормативная же продолжительность - 278 дней. Поэтому и получился такой перерасход.

Заинтересовались скандалом и республиканские власти. Они решили проверить обоснованность начисленных корректировок за отопление в Усинске. Как заявили чиновники, цифры и суммы, которые указаны в квитанциях, справедливо возмутили жителей.

Проверку назначила и прокуратура. Она-то и выявила нарушения при монтаже и настройке общедомовых приборов учета, факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства о теплоснабжении и единстве измерений. Указанные факторы повлияли на показания.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. Корректировку на сумму в 21 миллион рублей отменили. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет.

Тем временем

В ходе прокурорский проверки обнаружили нарушения и в деятельности девяти управляющих компаний. Они не в полной мере и несвоевременно исполняли работы по изоляции трубопроводов, ремонту регуляторов температуры, а также допускали другие нарушения, которые увеличивали расход тепла. Руководству этих компаний также внесли представления.