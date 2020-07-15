Новости

Стала известна причина смерти 27-летнего московского рэпера Murda Killa 14:20
В Испании пройдет церемония прощания со всеми 28 тысячами жертв COVID-19 14:19
Cуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании штрафа с Apple 14:19
Лукашенко раскритиковал Запад за двойные стандарты 14:15
В Великом Новгороде найдены тела двоих подростков 14:15
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании 14:14
Песков: Путин пока не предлагал перенести "Бессмертный полк" 14:04
Почему нельзя оставлять зарядное устройство в прикуривателе 14:03
Совфед одобрил закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии 13:57
В МГД проходит первое после снятия ограничений заседание в традиционном формате 13:56
Экс-главу самарской Госжилинспекции осудили за мошенничество 13:54
"Князь Владимир" впервые примет участие в параде ВМФ в Североморске 13:54
В Кировской области серийного насильника нашли по ДНК спустя 17 лет 13:52
Росгвардеец спас беременную женщину в Дагестане 13:50
В Петербурге на ремонте Дворца творчества юных украли 20 млн рублей 13:50
ФСИН вернется к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда 13:48
В Беларуси вышла книга народной летописи Великой Отечественной войны 13:47
Видео: У волгоградца в гараже нашли целый арсенал оружия 13:45
Оператор "Матрицы" Билл Поуп назвал работу с Вачовски пыткой 13:43
В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19 13:42
Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с Шюррле 13:39
Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке 13:39
В пяти квартирах Прикамья произошло возгорание из-за давления газа в сети 13:32
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в озере нижегородки 13:27
Госдума приняла поправки в закон о беженцах 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 13:19

Посчитали - прослезились

В Усинске по требованию прокуратуры гражданам сделали перерасчет за отопление
Текст: Светлана Цыганкова (Республика Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 154(8208)
Жителям города Усинска после вмешательства прокуратуры Республики Коми пересчитали плату за отопление на 21 миллион рублей. Всего проверили 86 домов.
Коммунальщики объяснили гигантские счета продолжительностью отопительного сезона. Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Коммунальщики объяснили гигантские счета продолжительностью отопительного сезона. Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Коммунальщики объяснили гигантские счета продолжительностью отопительного сезона. Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

"РГ" уже писала об этой истории. В апреле нынешнего года усинцы получили счета, которые буквально повергли их в шок. Согласно квитанциям, людям необходимо было выложить по несколько десятков тысяч рублей за отопление. Суммы доходили до 17 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости/Вадим Львов
В Мурманске запустили курсы для председателей многоквартирных домов

Усинская тепловая компания объяснила: в квитанциях за март 2020 года отражен перерасчет потребления тепловой энергии за прошлый период на основании показаний общедомовых узлов учета тепловой энергии. По мнению поставщика, 2019-й год характеризовался сравнительно низкой среднегодовой температурой наружного воздуха и аномальной продолжительностью отопительного периода. Его завершили лишь 24 июня, а новый сезон начали уже 27 августа. Количество дней, в течение которых в Усинском районе подавалось тепло, составило 302 календарных дня. Нормативная же продолжительность - 278 дней. Поэтому и получился такой перерасход.

Заинтересовались скандалом и республиканские власти. Они решили проверить обоснованность начисленных корректировок за отопление в Усинске. Как заявили чиновники, цифры и суммы, которые указаны в квитанциях, справедливо возмутили жителей.

Проверку назначила и прокуратура. Она-то и выявила нарушения при монтаже и настройке общедомовых приборов учета, факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства о теплоснабжении и единстве измерений. Указанные факторы повлияли на показания.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. Корректировку на сумму в 21 миллион рублей отменили. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет.

Тем временем

В ходе прокурорский проверки обнаружили нарушения и в деятельности девяти управляющих компаний. Они не в полной мере и несвоевременно исполняли работы по изоляции трубопроводов, ремонту регуляторов температуры, а также допускали другие нарушения, которые увеличивали расход тепла. Руководству этих компаний также внесли представления.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией