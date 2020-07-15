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15.07.2020 14:15
Рубрика: Происшествия

В Великом Новгороде найдены тела двоих подростков

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Возле многоэтажки в Великом Новгороде найдены тела двоих подростков. Старшему было 15 лет, младшему - 14 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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Сейчас в обстоятельствах трагедии и причинах произошедшего разбираются следователи. По данному факту ведомство завело уголовное дело по статье 110 УК РФ. Уточняется, что тела были найдены во вторник, 14 июля.

Детский омбудсмен по Новгородской области Татьяна Ефимова проведет свою проверку обстоятельств смерти школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства. Она проверит работу органов опеки и попечительства, а также учителей и работников соцзащиты. Кроме того, областная прокуратура опросит ближайший круг общения погибших, а также даст правовую оценку работе органов профилактики.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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