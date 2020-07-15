В Вологде пациентка избила врача чайником

В Вологде полицейские выясняют обстоятельства нападения на врача на территории областной больницы. Доктора в момент оказания им медицинской помощи избили чайником, сообщает Управление Росгвардии по Вологодской области.

В больницу обратилась женщина с разбитой головой. Пациентка была пьяна. Даму сопровождал спутник, тоже выпивший.

Врачи стали оказывать женщине медицинскую помощь. Параллельно оформлялась документация. Женщина на вопросы врачей по существу не отвечала, зато всячески хамила и пыталась помешать работе врачей.

В какой-то момент охранник не выдержал и нажал на тревожную кнопку. В больницу немедленно направились бойцы Росгврардии. Мужчина в этот момент сбежал, а женщина продолжила скандалить. В какой-то момент она схватила со стола чайник и ударила им врача. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали пациентку и передали ее полицейским.