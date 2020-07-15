В среду легендарный "Артек" снова открыл двери для детей. В первую летнюю смену он принял 1060 школьников из Республики Крым и Севастополя.

Перед заездом в центр дети проходят медосмотр в два этапа: медики осматривают детей и измеряют температуру до посадки в транспорт, а после приезда в "Артек" они проходят углубленный осмотр.

В течение смены, которая продлится три недели, школьников ожидают праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни "Когда поет Артек", акция "Бессмертный полк", фестиваль культур народов Крыма, а также День дружбы и день рождения лагеря "Кипарисный". Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих.

По словам директор МДЦ Константина Федоренко, с юными крымчанами будут заниматься педагоги. Лагерь полностью укомплектовали медработниками. Кроме этого, за международным центром закреплены медучреждения, которые при необходимости могут оперативно оказать любую помощь.

Накануне открытия специалисты МЧС подтвердили, что центр соответствует нормам и требованиям пожарной и санитарной безопасности. В "Артеке" провели дезинфекцию помещений, транспорта, прогулочных зон и спортивных площадок, а также обработали специальным раствором территорию центра.