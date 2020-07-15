Настоящими героями считают в Калмыкии жителей поселка Эрдниевского. Они спасли измученных жарой диких лебедей-шипунов, которые в буквальном смысле слова упали целой стаей на улицы села, расположенного посреди сухой степи. Чтобы помочь птицам, эрдниевцы, сами страдающие от недостатка воды, вырыли возле поселка небольшой пруд.

- В это время у нас как раз начинается 40-градусная жара, и отправившиеся в путь слишком поздно лебеди, подлетая к поселку, видимо, уже выбились из сил. Они начали кружить над домами и потом буквально посыпались с неба. Причем, падая, птицы порвали провода ЛЭП и повредили один из трансформаторов. Он вышел из строя и загорелся из-за замыкания. Часть птиц погибла, остальные остались на улицах, не имея сил взлететь снова, - рассказал корреспондент "РГ" глава администрации Эрдниевского сельского муниципального образования Николай Кашаев.

Люди бросились на выручку птицам. Приносили из домов воду в тазах, обрызгивали лебедей и землю вокруг них, чтобы птицы немного охладились, дали им напиться.Ошалевшие от высокой температуры пернатые начали постепенно приходить в себя, но жара усиливалась. Чтобы помочь ослабленным и истощенным птицам, эрдниевцы перенесли их на подворья в спасительную тень. Некоторые дикие лебеди при этом шипели и вели себя агрессивно, но сил сопротивляться у них не было. Птицам поставили наполненные водой корыта. А сельские активисты решили вырыть для них пруд. В небольшую природную ложбинку у дороги на водовозах привезли воду из ближайших колодцев.

- Шесть машин с бочками по 3,6 куба по очереди доставляли воду, и получился небольшой водоем. Жители поселка принесли к нему всех лебедей. Красивые птицы немного оживились, начали плавать. Но долго поддерживать такой пруд, конечно, было бы сложно, - говорит Николай Кашаев.

В Эрдниевский выехали специалисты республиканского министерства природы. Единственным спасением для измученных лебедей мог стать лишь естественный водоем. А до ближайшего - реки Волги - примерно 100 километров. Местный предприниматель выделил крытую "газель", в нее загрузили лебедей. Уже к вечеру выпустили их в реку. На большой воде дикие птицы окончательно пришли в себя.

Как пояснили в республиканском минприроды, у лебедей-шипунов достаточно широкий ареал обитания. В Калмыкии они селятся в Кумо-Манычской впадине и на Сарпинских озерах. Это перелетный вид птиц, но необычное путешествие могло быть связано не с сезонной миграцией, а с ухудшением кормовых условий, что вынудило лебедей оставить привычное место обитания. По словам очевидцев, стая двигалась с юго-запада на северо-восток. Так что, возможно, пернатые направлялись к пойме Волги с обильной кормовой базой лебедей-шипунов - водной растительностью и мелкими беспозвоночными.

По словам Батаара Убушаева, директора заповедника "Черные земли" в Калмыкии, скорее всего, птицы летели на места массовой линьки. На юге России они расположены в дельте Волги и в тростниковых зарослях вдоль Каспийского моря, а также на Маныче. Вероятно, во время полета вожак стаи погиб, остальные же птицы были молодыми и несамостоятельными. Они привыкли во всем подчиняться вожаку, и когда он упал, тоже сели на землю, следуя его примеру. Или же птицы могли перегреться и опуститься на землю из-за жары. Благодаря жителям поселка Эрдниевского лебеди смогли выжить и дождаться приезда специалистов.

Тем временем

В соседней Астраханской области произошла похожая история. Жители села Верхний Баскунчак, сотрудники местного соледобывающего предприятия и железнодорожной станции спасли лебедей-шипунов, которые могли погибнуть от жары и отсутствия пресной воды на соленом озере Баскунчак. Как считают специалисты, истощенные птицы совершили здесь вынужденную посадку и дальше лететь уже не смогли. Сотрудник охраны Каллиула Аманджолов рассказал, что он и помогавшие ему волонтеры смогли поймать 10 застрявших на озере птиц. Люди очистили их крылья от соли и напоили пресной водой. После этого спасенных лебедей перевезли к реке Ахтоба, где пернатые на пресной воде пришли в себя.