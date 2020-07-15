В августе 2019 года на всю страну прогремела история о том, как экипаж самолета А321 посадил машину с отказавшими двигателями прямо на кукурузное поле под Москвой - за это пилоты удостоились звезд Героя. Но мало кто знает, что 24 года назад в аэропорту Анапы случилось похожее происшествие. Корреспонденту "РГ" удалось узнать детали этой истории от ее непосредственных участников.

При взлете тогда пострадал Ту-134, выполнявший рейс "Башкирских авиалиний" с 76 пассажирами. В один из двигателей попала птица, от удара титановые лопатки турбины разрушились, и экипаж совершил вынужденную посадку. Ни один человек не пострадал. "Случись это сегодня, история наделала бы много шуму, а тогда нам просто объявили благодарность", - признается корреспонденту "РГ" один из участников тех событий штурман Салават Хабиров.

Не секрет, что до последнего времени любой инцидент в авиации засекречивался, дабы, как говорится, не портить статистику. Полет 23 августа 1996 года над Анапой не стал исключением. В тот день стояла прекрасная погода. Самолет Ту-134 с бортовым номером 65028, следующий в Уфу, заправлен полностью, пассажиры рассажены по местам, багаж с грузом укомплектован. Экипаж под командованием опытного пилота Владимира Былды взял курс в сторону моря, чтобы взлететь "с последней плиты". Уже на скорости 275 километров в час, в миг отрыва от земли, машину внезапно тряхнуло, а затем странным образом повело в сторону.

- В конце разбега мы услышали хлопок. Интуиция подсказала: что-то случилось с двигателем, - вспоминает штурман Хабиров. - После отрыва скорость по инерции достигала 300 километров, а через считанные секунды резко упала до 265, возникло ощущение, будто самолет "проседает" на хвост, поэтому я сказал второму пилоту: "Переводи в горизонт!" Так мы летели на бреющем полете на высоте 30-40 метров. Вскоре командир по внутренней радиосвязи сообщил, что действительно отказал двигатель - левый. Садиться некуда - вокруг глубокая синева моря, поэтому оставалось одно: развернуться "коробочкой" и набрать высоту для выхода на посадочную полосу. Конечно, технология работы экипажа в подобных условиях расписана, но на практике, поверьте, многое зависит от верности выбранных действий. И получается, нам повезло.

Кстати, энерговооруженность Ту-134 (взлетная масса, топливная система и прочее) рассчитана на работу двух двигателей, поэтому кружить в районе аэропорта, сжигая по всем правилам топливо до посадочного веса, экипаж технически не мог. Дело осложняли выпущенные шасси и закрылки, которые в эти секунды тоже опасно было убирать.

Ту-134 подвергся нашествию - три птицы ударились об обшивку и стойку шасси, и одна рикошетом отскочила в двигатель

- Стали набирать высоту - 1,5-2 метра, не более. Если нос борта круто задрать, то скорость бы упала и машина камнем рухнула бы в море, - вступает в разговор второй пилот и потомственный летчик Константин Бузанов. - И так потихоньку достигли 600 метров. Полет длился 18 минут, но, признаюсь, мне казалось, что в воздухе мы провели гораздо больше времени. Пассажирам ничего не объявляли о нештатной ситуации, лишь в последний момент, перед посадкой, они заподозрили неладное. Тогда, чтобы удержать самолет на глиссаде, пришлось вывести двигатель на взлетный режим. И капитан Владимир Былда, взявший управление на себя, аккуратно приземлил машину. Не скажу, что мы сделали что-то особенное: события разворачивались так стремительно, что толком никто и не испугался. Осмысление пережитого пришло потом.

В ходе расследования инспекторы службы безопасности полетов из Ростова-на-Дону выяснили, что при взлете самолета ему буквально наперерез двигалась стая бакланов. Ту-134 подвергся самому настоящему нашествию - три птицы ударились об обшивку и стойку шасси, и одна рикошетом отскочила в двигатель. Скученность пернатых на аэродромах - обычное дело, но в тот день на берегу жизнь просто кипела из-за разыгравшегося накануне шторма. Вместе с набухшими сетями водорослей море вышвырнуло на песок моллюсков и мелкие ракушки, привлекая к "столу" множество чаек и бакланов. Отчасти это и послужило причиной аварии.

Еще при заходе на посадку летчики заметили на земле стелющиеся ленты дыма и спешно прибывших пожарных. Оказалось, что причиной возгорания стали они сами. От удара лопатки турбины двигателя разрушились и высыпались на огромной площади за взлетной полосой. Обуглившиеся два кусочка титана, поднятые техником аэропорта, Салават до сих пор хранит у себя как дорогую реликвию.

- После происшествия людей надо было заселять в гостиницу аэропорта, но почему-то администрация решила заработать на этом и брала плату с пассажиров, - продолжает рассказ Салават. - Но люди летели с отдыха, не у всех были деньги. Увидев нас, они тут же стали задавать возмущенные вопросы о причинах задержки рейса. Мы объяснили все как есть, обратились к персоналу аэропорта: только тогда людей заселили бесплатно.

По итогам расследования четырем членам экипажа вынесли благодарность, внесли запись в трудовую книжку с формулировкой "За мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное в сложной ситуации". Руководство выдало премию в размере оклада, о наградах речи вообще не шло. "Команда эскадрильи сделала вид, что ничего сверхъестественного не произошло. Наш капитан был простым человеком, и, возможно, начальство недолюбливало его за резкий характер, за то, что он мог позволить себе твердо ответить любому", - отмечают летчики. Однако нештатные ситуации были частью работы. В то время зарплаты пилоты получали невысокие, и каждый шорох бортовых самописцев расшифровывался - летчики не боялись погибнуть, а делали все от них зависящее, чтобы доказать свою пригодность.

Лайнер N 65028 слегка подлатали, снабдили новым двигателем, и он еще долгие годы бороздил небесные просторы вплоть до ликвидации авиакомпании в 2007 году.

Судьба экипажа

Дальнейшая жизнь членов экипажа сложилась так. Второй пилот Константин Бузанов вышел на пенсию, а любимое дело продолжил сын Валентин, который окончил летное училище и управляет "Боингом" в одной из крупных авиакомпаний. Штурман Салават Хабиров и бортмеханик Петр Филиппов живут в Уфе, тоже на пенсии, но при этом уверены - бывших летчиков не бывает.

23 августа 2019 года, в день годовщины памятного полета, Салават Хабиров приехал в музей Международного аэропорта Уфа, хотел посмотреть - есть ли там что-то о событии в небе над черноморским курортом. Но ничего не обнаружил. Ему предложили опубликовать статью в ведомственной газете. Через день он собрал экипаж, и они пришли втроем - без командира, которого уже нет в живых.

Прямая речь

Владимир Томчаковский, управляющий директор международного аэропорта Анапа (Витязево):

- Все, о чем рассказали члены экипажа лайнера, соответствует действительности. Прошло почти 25 лет, и материалы расследования этого происшествия находятся в архиве Росавиации, - отмечает директор. - К сожалению, на сегодняшний день в аэропорту не осталось сотрудников-авиатехников, которые стали свидетелями происшествия. Но, безусловно, мы гордимся экипажем самолета Ту-134, который выполнял пассажирский рейс "Башкирских авиалиний" 5738 из аэропорта Анапы. Летчики проявили профессиональное мастерство и приняли верное и продуманное решение.

Почетный гость

Летчик-герой побывал на курортах Кавминвод. Одним из первых гостей, посетивших Железноводск после возобновления санаторно-курортной деятельности, стал Герой России Дамир Юсупов. В августе 2019 года пилот посадил поврежденный Airbus А-321 рейса Москва - Симферополь с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле. В Железноводске он вместе с семьей принял участие в патриотической акции "Огненные картины", приуроченной ко Дню памяти и скорби.