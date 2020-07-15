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15.07.2020 12:12
Рубрика: Общество

В номера или в классы?

Ялтинцы просят чиновников построить в городе школу вместо очередной гостиницы
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 154(8208)
Жители двух микрорайонов в Ялте уже более 30 лет ждут начала строительства детского сада и школы, но вместо обещанных социальных объектов здесь появится гостиница. Ялтинцы собрали более тысячи подписей и инициируют проведение общественных слушаний проекта застройки этой территории
Скоро на этом месте появится гостиница. Фото: Ксения Яковлева Скоро на этом месте появится гостиница. Фото: Ксения Яковлева
Скоро на этом месте появится гостиница. Фото: Ксения Яковлева

В Ялте на земельном участке на улице Тимирязева, между домами 20 и 22, по федеральной целевой программе должны были построить школу на 500 мест. Этот объект был включен в ФЦП в 2016 году. Но уже через год его решили исключить из госпрограммы: эксперты пришли к выводу, что строительство здесь экономически не обоснованно из-за сложных инженерно-геологических условий. Сейсмичность площадки - 9 баллов, перепад на участке по высотам - от 5 до 20 метров, поэтому необходимо возводить подпорные стены, также нужно прокладывать канализационные сети. Это ведет к значительному удорожанию работы и требует дополнительного финансирования в размере 234 миллионов рублей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Если бы администрация города предоставила для строительства школы другой подходящий участок, объект оставили бы в ФЦП, но чиновники поступили по-другому.

А на соседнем участке на улице Тимирязева, 22, еще по генплану 80-х годов был запланирован детский сад. Его начали строить, но в 2000-х этот недострой Фонд имущества АРК незаконно продал частному предприятию. По условиям договора купли-продажи, покупатель был обязан до 2006 года достроить детский сад, и только потом получал право продать объект. При продаже целевое назначение здания не менялось, а земля оставалась в собственности муниципалитета. Новый собственник не выполнил условие, но земля, тем не менее, осталась у него в аренде. По мнению местных жителей, это было нарушением действующего законодательства.

- Сначала должны были отвести земельный участок для строительства детского сада, а потом уже изменить назначение участка и здания под гостиницу. А не сразу отводить под гостиницу. Изменить же назначение здания недостроенного детского сада, превратив его в гостиницу, через решение межведомственной комиссии не могли изначально, потому что оно было не достроено, - поясняет жительница микрорайона Ксения Яковлева. - На момент продажи назначение зданий детского сада не изменялось, поэтому в соответствии с Законом Украины об образовании, эти объекты не подлежали приватизации. Прокуратура должна была подать иск на отмену договора купли-продажи.

После воссоединения с Россией между администрацией Ялты и частным предприятием - собственником социального недостроя в порядке переоформления прав на земельный участок площадью 9820 квадратных метров был заключен договор аренды на 10 лет. Вид разрешенного использования изменили - вместо "гостиничного хозяйства" появилась "многоэтажная жилая застройка". В дальнейшем вернули "гостиничное хозяйство", которое также предполагает высотную застройку. Расторгнуть этот договор можно только по решению суда. Владелец перепродал недострой, и теперь здесь собираются возводить гостиничный комплекс.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В курортном городе острая нехватка детских садов - новые не строят, нет земли, а очередь в дошкольные учреждения ежегодно растет. 10-й и 11-й микрорайоны разрастаются, но школы в шаговой доступности нет.

- Мы хотели бы, чтобы участок с недостроенным детским садом вернули в муниципальную собственность. И, объединив два участка, этот и тот, где планировали возвести по ФЦП школу, построили или школу со стадионом, или детский сад и школу, - говорит Ксения Яковлева.

Ялтинцы собрали более тысячи подписей и инициируют проведение общественных слушаний проекта застройки этой территории. Тем временем глава администрации Ялты Иван Имгрунт сделал громкое заявление.

- Я говорю публично, что в 10-м микрорайоне будут строиться и детский сад, и школа - мест в образовательных учреждениях в этой части города действительно не хватает, - сказал он на оперативно-хозяйственном совещании.

Официально

Администрация Ялты:

"В настоящее время по участку с недостроем идут судебные разбирательства, истцом выступает министерство имущественных и земельных отношений. Участок имеет вид разрешенного использования "гостиничное обслуживание" и не предназначен для строительства школы. В 10-11 микрорайонах проживают более двух тысяч детей, из них около 600 - дошкольного возраста. Для того, чтобы полностью закрыть очередь в дошкольные учреждения, в этом микрорайоне необходимо провести капитальный ремонт детсада N3 "Катюша", восстановить детский сад "Ивушка" и построить еще один. Кроме того, в микрорайоне необходимо построить новую школу как минимум на 800 мест.

Сейчас прорабатывается вопрос строительства школы и детского сада в этом микрорайоне. Под строительство школы рассматривается земельный участок на улице Санаторный въезд. Для размещения детского сада на 250 человек определен земельный участок площадью 95,5 соток".

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