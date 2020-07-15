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15.07.2020 09:34
Рубрика: Общество

Желанный ключ

На Кубани дети-сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 154(8208)
Пятеро молодых анапчан в рамках программы "Дети Кубани" получили ключи от квартир. До конца года еще 33 жителя города-курорта, оставшихся без попечения родителей, должны обрести жилье. Это стало возможным во многом благодаря вмешательству прокуратуры.
Фото: iStock
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Надзорное ведомство следит за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Право на внеочередное получение жилья они обретают по достижении 18-летнего возраста, а на учете могут состоять с 14 лет. Единые списки бесквартирных сирот формируются в министерстве труда и социального развития края, которое выделяет муниципалитетам субвенции на приобретение либо строительство жилья для "государевых"

- Получения жилья сейчас ждут 178 молодых анапчан, оставшихся без попечения родителей, - поясняет старший помощник Анапского межрайонного прокурора Артем Бакумов. - Причем большинству из них приходится ютиться по чужим углам по несколько лет. Заявления ребят в прокуратуру стали основанием для подачи исков в суд. Их за последние четыре года было подано около 50. Все были удовлетворены, а мы продолжаем принимать меры для исполнения судебных решений.

Пятеро недавних новоселов получили квартиры благодаря искам, поданным еще три года назад. В 2017 году в связи с выявленными нарушениями прокурор предъявил в суд исковые заявления в интересах указанных лиц, в которых потребовал обязать министерство труда и социального развития края и администрацию муниципального образования города-курорта предоставить гражданам специализированные жилые помещения.

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Суд удовлетворил требования прокурора. Были возбуждены исполнительные производства, после чего в 2020 году на указанные цели выделены субвенции в размере более 58 миллионов рублей.

- Благодаря принятым мерам в настоящее время с пятью лицами из числа детей-сирот заключены договоры найма специализированного жилого помещения, новоселы в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир, - констатирует Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. - Надеемся, до конца года еще 33 наших подопечных обретут долгожданное жилье.

Все пять квартир выделены в новостройке по улице имени Ленина.

- Мне позвонили и пригласили на предварительный осмотр квартиры, я сначала даже не поверил в это, - говорит житель Анапы Николай Бурцев. - Когда приехал, посмотрел жилье, очень обрадовался - хоть завтра въезжай и живи. Обои поклеены, сантехника и газовая плита установлены.

Сергею Калинину собственной крыши над головой пришлось дожидаться пять лет. Без родителей парень остался в раннем детстве и воспитывался у бабушки. Получив ордер, он тут же повел в загс любимую девушку. Молодожены уже справили новоселье, а к концу года ждут пополнения в семействе.

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