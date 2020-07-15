Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что завтра президент будет работать в Крыму. "Он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", - заявил представитель Кремля.

Также, по его словам, глава государства примет участие в совещании в формате видеоконференции с другими судостроительными комплексами - "Севмаш" (Северодвинск) и "Северная верфь" (Санкт-Петербург), где будут закладывать новые корабли.

Кроме того, Владимир Путин пообщается с судостроителями в Керчи.

При этом у президента на завтра запланированы еще встречи и международный телефонный разговор.