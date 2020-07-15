Название "Абрау-Дюрсо" звучит как синоним удовольствия - игристого и проникающего до глубины души. Каждый год в популярный курортный поселок, только по официальным данным, приезжает более 250 тысяч туристов. Это место имеет славу Русской Ривьеры - живописной и полной впечатлений.

Как до нее добраться? От Новороссийска идет рейсовый автобус, можно доехать и на машине. Дорога ведет к морю через живописный ландшафт. Всего через 15 минут вы окажетесь на месте, встретив на пути ровные ряды виноградников. Мягкий климат и большое количество солнечных дней обеспечили здесь идеальные условия для роста винограда. А благодаря свежему воздуху, чистому морю и галечным пляжам маленький и уютный поселок Абрау-Дюрсо постепенно превратился в полноценный курорт.

Своим названием он обязан красивейшему озеру Абрау, которое считается самым большим пресноводным озером на Кавказе и имеет необычный бирюзовый цвет. Наибольшая глубина водоема - около 10,5 метра. В озеро впадают многочисленные ручьи и родники с гор. Три километра в длину и 800 метров в ширину, оно живописно в любое время дня и ночи, недаром сюда за удачными селфи стремятся любители "Инстаграма".

В Абрау-Дюрсо едут также за гастрономическими впечатлениями, погружением в историю, разными активностями. Вас порадует прогулка по аллеям из роз, катание на катамаранах и яхтах, вечерние посиделки в уютных кафе и ресторанах кавказской и европейской кухни. Но главное, откуда пошла слава этого курортного поселка, - винодельческое хозяйство с его богатым историческим прошлым.

В этом году Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" празднует 150 лет со дня основания

Путешественники приезжают, чтобы начать здесь знакомство со знаменитым русским шампанским, которое производится в этих местах уже полтора столетия. Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано указом императора Александра II в 1870 году. Именно здесь создавалась русская шампанская школа, в развитие которой внесли огромный вклад как российские, так и французские специалисты. Еще в прошлом веке Абрау-Дюрсо стало синонимом лучшего игристого вина из России, которое полюбилось всему царскому двору и вошло в моду по всей стране.

10,5 тонны винограда с гектара собрали в Абрау-Дюрсо в 2019 году - это самый высокий урожай за всю историю

Сегодня компания является лидером среди отечественных производителей игристых и тихих вин, а легендарный бренд "Абрау-Дюрсо" отмечает 150 лет со дня основания.

Узнать больше об истории Абрау-Дюрсо можно во время экскурсий по знаменитым горным тоннелям завода шампанских вин. Фото: Олег Сергеев

Узнать больше об истории легендарного винного дома можно во время экскурсий по музейному комплексу и знаменитым горным тоннелям завода шампанских вин. Во время путешествия можно увидеть старинное оборудование виноделов, рассмотреть подлинные исторические фото, а само знакомство с традициями Русского винного дома станет чрезвычайно полезным для любителей и ценителей отечественного вина.

Но не только посещение исторического комплекса запомнится туристам в Абрау-Дюрсо. Ведь это настоящий курорт, где в отеле "Империал" можно окунуться в Сhampagne-spa, побаловать себя процедурами в финской и травяной бане, расслабиться в хамаме, опробовать душ впечатлений и ледяной фонтан, посетить зону отдыха и открытый летний бассейн.

В выходные набережную курорта заполняют музыканты и художники, мастера декоративных промыслов. Кафе и рестораны предлагают путешественникам блюда на любой вкус, поэтому здесь можно гулять до глубокой ночи, не рискуя остаться голодным. В распоряжении гостей курорта две гостиницы: бутик-отель "Империал" & Champagne-spa с изысканными номерами в романтическом стиле французского Прованса, а также усадьба "Круглое озеро" 2*, расположенная в реликтовом лесу.

Экотуризм сейчас в моде. В рамках проекта "Винные дороги" центру туризма "Абрау-Дюрсо" удалось объединить самые именитые винные бренды и проложить туристические маршруты. Они ведут путешественников туда, где на склонах гор зеленеют виноградники, а при винодельнях работают сыроварни и фермерские хозяйства. За два-три дня можно сменить несколько локаций, попробовать несколько сортов вина, понаблюдать за производством сыра и домашнего хлеба, купить экопродукты ручного изготовления. Туристы смогут побывать на виноградниках и услышать рассказы о секретах производства и традициях виноделия. А потом можно вернуться в Абрау-Дюрсо и устроить "игристый вечер".

- Обязательно нужно взять экскурсии с дегустацией и выбрать самое лучшее шампанское, - советует туристка со стажем Лара Устюжанина. - Посетите гастрономический мастер-класс, будет весело и вкусно. В изысканном отеле "Империал", сделанном во французском стиле, потрясающие завтраки, приветливый персонал, а еще есть спа и бассейн среди сосен.

Неудивительно, что поселок Абрау-Дюрсо полюбился молодоженам. Благодаря своим природным факторам и многочисленным возможностям досуга это место невероятно подходит как для проведения свадебных торжеств, так и для медового месяца. Это будет самый необычный медовый месяц: представьте романтические прогулки по виноградникам, катание по озеру, закаты с великолепными видами на здешние горы. "Происходит что-то невероятное: звучит красивая музыка, кругом летают мыльные пузырьки, шампанское наливают в бокал и в ванную. Игристое вино на завтрак, морепродукты, круассаны с шоколадом, кофе вкуснейший - все очень красиво и стильно", - написали в отзыве про отдых в отеле "Империал" путешественники из Нижнего Новгорода.

Побывав здесь, многие пары признаются: эта поездка не забудется никогда, потому что Абрау-Дюрсо - это место, где все пропитано любовью.