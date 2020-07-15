Ученые из Астрахани создали съедобную пищевую пленку

Сотрудники Астраханского технического университета создали пищевую пленку, которую можно есть. Ее производят из желатина, изготовленного на основе рыбной чешуи.

Как отметили в пресс-службе вуза, такая пленка является альтернативой синтетическим материалам и позволяет защитить продукт от порчи.

"Уникальная разработка может выступать в качестве одного из способов введения в продукт антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу", - сообщили в вузе.

Также стало известно, что специалисты создали несколько типов пленки. Их, например, можно использовать в изготовлении пакетов для хранения и заморозки продуктов или для упаковки блюд от заветривания. Причем во втором случае можно выпускать цветные пленки с рисунком. Они выполняют не только защитные, но и декоративные функции на кондитерских изделиях. А благодаря привлекательному виду такая пленка может выступать в качестве съедобного декора.

"Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что пленка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре", - добавили в пресс-службе университета.