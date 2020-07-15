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15.07.2020 10:31
Рубрика: Общество

Ученые из Астрахани создали съедобную пищевую пленку

Текст: Руслан Мельников
Фото: пресс-служба АГТУ Фото: пресс-служба АГТУ
Фото: пресс-служба АГТУ

Сотрудники Астраханского технического университета создали пищевую пленку, которую можно есть. Ее производят из желатина, изготовленного на основе рыбной чешуи.

Как отметили в пресс-службе вуза, такая пленка является альтернативой синтетическим материалам и позволяет защитить продукт от порчи.

Фото: iStock
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"Уникальная разработка может выступать в качестве одного из способов введения в продукт антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу", - сообщили в вузе.

Также стало известно, что специалисты создали несколько типов пленки. Их, например, можно использовать в изготовлении пакетов для хранения и заморозки продуктов или для упаковки блюд от заветривания. Причем во втором случае можно выпускать цветные пленки с рисунком. Они выполняют не только защитные, но и декоративные функции на кондитерских изделиях. А благодаря привлекательному виду такая пленка может выступать в качестве съедобного декора.

"Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что пленка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре", - добавили в пресс-службе университета.

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