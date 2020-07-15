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15.07.2020 13:31
Рубрика: Общество

Музыка "Менделихи"

В горах Сочи после карантина возобновились экскурсии на водопады
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 154(8208)
Кубанские курорты заполняются гостями. А после морских ванн в летний зной туристы ценят прохладу гор и с удовольствием совершают прогулки по экологическим тропам к водопадам. Вместе с ними отправился в увлекательный поход и корреспондент "РГ".
Когда из леса выходишь на поляну, открывается райский вид на 70-метровый водопад Поликаря. Фото: Ирина Белова/РГ Когда из леса выходишь на поляну, открывается райский вид на 70-метровый водопад Поликаря. Фото: Ирина Белова/РГ
Когда из леса выходишь на поляну, открывается райский вид на 70-метровый водопад Поликаря. Фото: Ирина Белова/РГ

Ближе всего от Сочи из самых известных - Поликаря на северном склоне хребта Аибги.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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После нескольких подъемов и спусков на канатной дороге путешественнику предстоит пройти еще около километра. По пути встретится указатель, над которым придется задуматься, как Илье Муромцу: направо пойдешь - увидишь два водопада, налево - водопад Поликаря. Подготовленным туристам можно пойти направо, любителям же неспешных прогулок лучше повернуть налево.

Когда из леса выходишь на поляну, открывается райский вид на 70-метровый водопад. Здесь каждый выбирает занятие по силам - одни карабкаются на крутую гору к пенным брызгам ниспадающей воды, другие любуются живописной панорамой.

- На воду можно смотреть бесконечно, мы без раздумий отправились сюда, - рассказывает Анна из Санкт-Петербурга. - Приехали с семьей в Сочи на машине, причем даже не из-за карантина: по Кубани путешествуем уже второй год и постоянно открываем интересные уголки.

По пути можно любоваться горными цветами и сделать потрясающее селфи

Собираясь в поход, надо рассчитывать на час-полтора. По пути можно любоваться горными цветами и делать потрясающие снимки. Кроме того, возвращаясь с водопада Поликаря, стоит заглянуть в заповедный лес, где находится заброшенный бугельный подъемник - первый в Красной Поляне.

На другом горном курорте летом возобновил работу парк водопадов "Менделиха", на южном склоне Аибги. Популярный маршрут создан для единения с природой, прогулок среди журчащих горных ручьев и ароматных цветов. Путь с осмотром всех водопадов составляет четыре километра и занимает почти 4,5 часа.

Парк водопадов начинается от нижней части канатной дороги - с высоты 1470 метров над уровнем моря, далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами.

Фото: Владимир Аносов
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Гости могут пройти по малому, среднему и большому кольцу водопадов и увидеть все семь из них - "Менделя", "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло" и "Золотой". Высота последнего - 77 метров. В солнечную погоду он переливается золотыми оттенками из-за желтоватого камня, по которому струится.

- Мы с подругой отправились по среднему кольцу и мужественно дошли до "Золотого" водопада, - говорит нижегородка Олеся Шулева. - Правда, из-за прохладной погоды золотых переливов мы не увидели. Зато успели подняться по канатно-кресельной дороге и застали все времена года в один день - настоящее получилось приключение.

Время прохождения по малому кольцу - 30-45 минут, по большому - полтора-два часа.

Парк водопадов "Менделиха" получил имя реки, протекающей по ущелью. Ее же так назвали в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского рода, у них родилось пятеро детей. После выхода в отставку Мендель получил должность фельдшера. Все члены большого семейства были очень трудолюбивы. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.

Между тем

Прогулка на водопады в горы отдыхающему обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. Знатоки советуют взять с собой еду, потому что не везде есть точки общественного питания, аппетит же в горах просыпается зверский.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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