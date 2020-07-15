Власти полуострова начали процедуру расторжения в одностороннем порядке контракта с подрядчиком строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе, возводимого в рамках федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. Как заявил "РГ" вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов, после корректировки проекта и выбора нового подрядчика театр может быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года.

- В республиканском бюджете заложены средства на корректировку проектно-сметной документации, учитывающие пожелания министерства культуры РК - рассказал "РГ" Евгений Кабанов. - В частности, будет дополнена палитра архитектурных и цветовых решений, заменена часть оборудования на более совершенное.

Возведение нового центра детского искусства на улице Горького началось после сноса ветхого здания театра кукол в сентябре 2018 года. Проектировался театр с двумя зрительными залами на 100 и 300 человек общей площадью 8,7 тысячи квадратных метров. Оснастить его планировалось самым современным световым и акустическим оборудованием, фасад здания хотели оформить в виде сказочного замка с скульптурными группами, декоративными карнизами и барельефами, пилястрами и другими элементами. Внутри предусмотрен зрительский и сценический комплекс со складскими, производственными, ремонтными и техническими помещениями, залы для репетиций, гримерные и бытовые комнаты артистов. Творить и репетировать в новом театре должны были не только актеры, но и юные таланты, для которых открылись бы детские театральные студии.

В начале 2018 года начался снос признанного аварийным старого здания, построенного в 1930-е. Актеры и режиссеры, которых на три года любезно приютил "Русский драмтеатр", запаслись терпением и начали мечтать о новоселье, которое министерство культуры РК пообещало к декабрю 2019 года.

Но уже в мае 2019-го Служба стройнадзора РК заявила о выявлении "незначительных отклонений от проектной документации" во время строительства. В частности, морозостойкость бетона не соответствовала необходимой, а технология кирпичной кладки и геометрия арочных сводов были нарушена. Речи о срыве сроков на том этапе не было. Но в конце 2019-го, когда первые маленькие зрители уже должны были прийти в театр, министр культуры Арина Новосельская вдруг заявила о необходимости "перепроектирования". И вызвано это якобы тем, что в проекте было заложено устаревшее техническое оборудование и слишком дешевые материалы. Подрядчик занялся перепроектированием, но на этой стадии у него возникли финансовые сложности, которые затянулись еще на полгода. К июлю 2020 года терпение властей лопнуло. Дело в том, что при стоимости проекта 1,1 миллиарда рублей подрядчик в 2019 году ежемесячно осваивал лишь 4,8 миллиона. В конце концов серая железобетонная коробка и вовсе замерла в тишине, строительно-монтажные работы там не ведут.

Как уточнил вице-премьер Евгений Кабанов, проблемы с подрядчиком в основном возникли из-за его сложного финансового положения, а серьезных конструктивных нарушений в его работе нет.

- Как и на любой стройке, есть определенные нестыковки проектных решений с пожеланиями заказчика, но это не должно было привести к тому, что подрядчик вот уже восемь месяцев не выполняет взятые на себя обязательства согласно графику, - пояснил Кабанов. - До конца текущего года мы планируем скорректировать проект и передать его на госэкспертизу. .

Комментарий

Павел Черный, директор ГБУРК "Крымский академический театр кукол", Заслуженный работник культуры АРК:

- Мы начали ставить спектакли с расчетом на новую сцену, например, "Щелкунчик", двухактный "Золотой ключик". Но пока показывать их не можем. Проблемы есть, но что делать? С этой стройкой нас, конечно, подставили. Пока мы временно работаем в "Русском драматическом театре", есть проблемы, зал с малой сценой рассчитан всего на 40 человек. Если в условиях ограничений из-за коронавируса нам разрешат открыться при рассадке зрителей через один стул, работать будет невозможно. Очень важно сохранить труппу. Сейчас люди начнут выходить из отпуска, нам есть чем заниматься в помещениях "Русского театра" и на выездах. Но поскольку мы работали в основном в школах и детских учреждениях, есть проблемы из-за запрета массовых мероприятий. Будем как-то выкручиваться.