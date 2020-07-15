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15.07.2020 12:34
Рубрика: Общество

Лишили "Алых парусов"

В Орджоникидзе закрыли единственный детский сад
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 154(8208)
В Орджоникидзе закрыли единственный детский сад. Дошкольное учреждение посещали 46 детей, еще восемь малышей должны были начать ходить сюда с сентября. Для родителей закрытие стало полной неожиданностью.

Елена Рысак - мама троих детей, двое из них - воспитанники этого детского сада.

- 9 июня, после того, как мы забрали детей, через мессенджер нас оповестили, что детский сад временно приостанавливает работу, - рассказывает Елена.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как оказалось, прокуратура Феодосии обратилась с иском и обязала администрацию города устранить нарушения противопожарной безопасности в двух корпусах здания. Детский сад "Алые паруса" включен в федеральную целевую программу и подлежит реконструкции. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу. О сроках завершения строительства пока неизвестно.

Представители администрации пообещали перевести детей в другие сады Феодосии. Однако не у всех родителей есть возможность возить их за девять километров в город.

Предложили и другой вариант - временно разместить детей в школе поселка. Но, по словам родителей, учебное учреждение также нуждается в ремонте и там нет оборудованных площадок для малышей. Администрация Феодосии собирается вынести на рассмотрение горсовета проект решения о выделении 1,7 миллиона рублей на ремонт помещений школы, предназначенных для временного размещения детсадовцев. Им обещают выделить целое крыло, они не будут пересекаться со школьниками. Также планируют перенос игровых площадок и оборудование новых в школьном дворе. Но на это тоже нужны дополнительные средства и время.

Жители поселка считают, что разместить малышей можно было бы в детском лагере "Морячок", который работает только летом. Там когда-то был детский сад. Но это здание муниципалитет сдал в аренду до 2028 года и не хочет расторгать договор с арендатором.

Фото: Ксения Яковлева
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Одним из путей решения проблемы могло бы стать создание в Орджоникидзе детского сада семейного типа. Тогда родителям не пришлось бы вставать в 5 утра, а вечером отпрашиваться с работы, чтобы отвезти ребенка в город, а затем забрать. Но, опять же, нужно свободное, подходящее для этих целей помещение.

В администрации Феодосии "РГ" сообщили, что родители 30 воспитанников из 46 написали заявления об их переводе в другие детские сады Феодосии. Заведующим детских садов, указанных в заявлениях, выданы временные направления (в количестве 30 штук) для детей, посещавших "Алые паруса", на летний оздоровительный период с 6 июля по 31 августа 2020 года.

А где ребята будут находиться с 1 сентября, пока неясно.

Кстати

В Крыму в 2020 году завершат строительство десяти детских садов. В Симферополе планируют сдать в эксплуатацию шесть. Это четыре модульных дошкольных учреждения и два детских сада на 260 мест каждый, которые возводят в рамках федеральной целевой программы. В крымской столице будет около тысячи мест.

К 2022 году в разных регионах РК обещают построить еще 20 детских садов.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Очередь в детский сад

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