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15.07.2020 12:21
Рубрика: Общество

В первую летнюю смену "Артек" примет более тысячи крымских детей

Текст: Алексей Вакуленко
В течение среды 15 июля международный детский центр "Артек" примет 1060 школьников из Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба МДЦ.
Перед приемом детей в центре провели полную санитарную обработку. Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Перед приемом детей в центре провели полную санитарную обработку. Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перед приемом детей в центре провели полную санитарную обработку. Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

Ребята отдохнут в центре в рамках принятой правительством РК программы оздоровления крымских детей в детских лагерях и здравницах, что отвечают требованиям Роспотребнадзора. Инициативу властей республики поддержали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и директор "Артека" Константин Федоренко. Последний рассказал, что с юными крымчанами будут заниматься педагоги, работающие в "Артеке" не менее года. И за три месяца, что центр не принимал детей, вожатые занимались в школе педагогического работника и повышали квалификацию в режиме дистанционного обучения.

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В течение смены "Остров дружбы - Артек", которая продлится три недели, маленьких жителей полуострова ожидают праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни "Когда поет Артек", акция "Бессмертный полк", фестиваль культур народов Крыма, а также День дружбы и день рождения лагеря "Кипарисный".

- Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих, - отметили в "Артеке".

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Накануне открытия специалисты крымского главка МЧС подтвердили, что центр соответствует нормам и требованиям пожарной и санитарной безопасности. В "Артеке" провели дезинфекцию помещений, рекреаций и транспорта, прогулочных зон и спортплощадок, а также обработали специальным дезраствором территорию центра и все наружные поверхности.

- Средство полностью безопасно для детей и взрослых, - заверил замначальника отдела радиационной, химической, биологической защиты Главного управления МЧС России по Крыму Илья Брежнев. - Все спортивные и прогулочные площадки, детские зоны в "Артеке" обработаны.

Специалисты ведомства подтвердили готовность центра к работе и в плане пожарной безопасности.

Перед заездом детей сотрудники "Артека" провели и продолжат регулярно проводить полную внутреннюю дезинфекцию всех помещений. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и Минпросвещения РФ все помещения для проживания, столовые и рекреации в центре оборудовали средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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В пресс-службе "Артека" уточнили, что лагерь полностью укомплектовали медицинскими работниками, которые регулярно проходят инструктажи и курсы повышения квалификации. Кроме этого, за международным центром закреплены определенные крымские медучреждения, что готовы при необходимости оказывать медицинскую помощь.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых детей в летних лагерях

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