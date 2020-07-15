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15.07.2020 19:17
Рубрика: Общество

В Ростовской области ужесточат масочный режим в магазинах

Текст: Руслан Мельников
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Власти Ростовской области намерены ужесточить масочный режим в магазинах, поскольку многие жители Дона относятся к нему безответственно.

Об этом на онлайн-брифинге рассказала директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова. По ее словам, в регионе сейчас открыты и работают более 40 тысяч объектов продовольственной и непродовольственной торговли. Как показывает мониторинг, в основном масочный режим там не соблюдают посетители магазинов, а не персонал, который дорожит рабочим местом.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Есть конфликтные ситуации, когда граждане отказываются от ношения масок. Мы рекомендуем хозяйствующим субъектам обращаться к уполномоченным органам, потому что это административное нарушение. Будем ужесточать этот режим, - подчеркивает Ирина Теларова.

Она отмечает, что за подобные нарушение для граждан предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 50 000 рублей. Для должностных лиц штрафы составляют уже от 10 000 до 50 000 рублей, для ИП - от 30 до 50 000 рублей, а для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

- В случае повторных или грубых нарушений меры ответственности гораздо серьезнее. Наряду со штрафными санкциями применяется и дисквалификация на срок от года до трех лет и вплоть до уголовной ответственности. И размер штрафных санкций в разы больше - до миллиона рублей для юрлиц... К сожалению, видимо, мы понимаем только политику кнута, - констатирует Ирина Теларова.

В департамент поступают обращения о нарушении масочного режима в магазинах. Причем жалуются не только граждане, но и конкуренты. За месяц насчитывается около 50 таких обращений. Но, как оказалось, еще большее количество жалоб поступает от покупателей, которые, наоборот, проявляют недовольство от того, что в магазинах от них требуют носить маски.

При этом маски можно либо получить бесплатно в супермаркете, либо купить, тем более, что сейчас цена снизилась до 5 рублей за одну маску.

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