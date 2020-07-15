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15.07.2020 12:40
Рубрика: Общество

Подготовка на "двойку"

После жалоб на жару в классы, где сдают экзамены, поставили вентиляторы
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 153(8207)
Департамент образования Севастополя спешно закупил вентиляторы в школы, после того как 11-классники, сдающие в этом году ЕГЭ, пожаловались на невыносимую жару в кабинетах.

Первые экзамены школьники сдавали 3 июля, когда на полуострове стояла сильная жара, температура воздуха в тени достигала 35 градусов по Цельсию. Не стало прохладнее и к 6-7 июля, когда проходил самый массовый ЕГЭ - по русскому языку. Однако никаких систем охлаждения и вентиляции воздуха в севастопольских школах не предусмотрели. Как рассказали "РГ" выпускники, в классах выше первого этажа из соображений безопасности были наглухо закрыты окна, так что почти четыре часа им пришлось сидеть в духоте.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Стали известны первые результаты ЕГЭ

Родители и дети стали жаловаться в соцсетях на невыносимые условия, достучались и до врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он поручил чиновникам решить проблему. Глава городского департамента образования Елена Богомолова оправдалась: Роспотребнадзор запретил устанавливать кондиционеры в школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Это заявление звучит странно, ведь в соседнем Краснодарском крае все аудитории, где проходят экзамены, в этом году были оборудованы сплит-системами. А значит никакого жесткого запрета нет. По сообщению пресс-службы краевой администрации, всего в регионе более 140 пунктов сдачи ЕГЭ, где заранее установили кондиционеры.

В севастопольских аудиториях лишь к третьему экзаменационному дню, 10 июля, появились обычные вентиляторы. Толку при жаре от них немного. Выпускникам больше помогла погода: изменилось направление ветра, стало прохладнее. Остальные экзамены предстоит сдавать также, под вентиляторами.

В этом году ЕГЭ сдают 2604 выпускника севастопольских школ. Экзамен проходит в 12 пунктах, где соблюдены все требования Роспотребнадзора. Установлено 500 видеокамер, чтобы следить за ходом экзамена. После жалоб в 241 аудиториях установили бесшумные вентиляторы. По словам Богомоловой, это важно, так как, если аппарат будет работать громко, ученики могут пожаловаться и аннулировать результаты. При этом чиновницу не беспокоило, что экзамен может быть аннулирован из-за жары.

Врио губернатора в эфире городского телеканала извинился перед родителями и выпускниками за то, что на ЕГЭ не были созданы комфортные условия. Он поручил к следующему году оборудовать кондиционерами все классы, в которых проходят экзамены.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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"На сегодняшний момент главный государственный санитарный врач запретил кондиционеры в связи с ковидом, - продолжала настаивать Елена Богомолова во время аппаратного совещания в понедельник 13 июля. - А по требованию участников экзамена кондиционеры могут быть выключены".

Глава города ответил, что это заблуждение: установка кондиционеров не запрещена, однако в период пандемии необходимо менять фильтры после каждого мероприятия.

- Вы мучаете детей, - подчеркнул Развожаев. - Есть разные кондиционеры, системы ненаправленного действия. Подготовьте предложения.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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