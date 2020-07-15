Видео: У волгоградца в гараже нашли целый арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Волгограда. Его подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в гараже у мужчины были найдены несколько десятков предметов, "конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5". Также из гаража изъяли около пяти тысяч патронов, части оружия, осветительные ракеты, дымовые шашки и штык-ножи.

Часть найденного оружия и боеприпасов оказались пригодными для стрельбы. Остальные предметы находятся на экспертизе.

"Задержанный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконные операции с оружием, являлся членом одного из поисковых отрядов и во время выездных экспедиций, а также самостоятельно, производил раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны. Происхождение современных видов оружия и боеприпасов, изъятых при обыске в гараже, предстоит установить в рамках расследования", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что задержанный имеет отношение к другим преступлениям. В частности, он избил 32-летнего мужчину с супругой в Тракторозаводском районе.