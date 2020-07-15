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В Волгограде пожарные сконструировали устройство для борьбы с водной растительностью.
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Волгоградской области Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Волгоградской области

В регионе установилась сухая и жаркая погода. И риск пожаров вырос. Потенциально опасными местами считаются заросли травы. Высохшие стебли вспыхивают моментально. Даже если это водная растительность: рогоз, камыш, тростник. Казалось бы, рядом плещутся волны. Но над ними уже бушует пламя.

Фото: iStock
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Чтобы эффективно выкашивать прибрежные заросли, михайловские пожарные модифицировали обычную лодку в камышекосилку. Детали для косы вытачивали вручную.

- Плавсредство оборудовано мотодвигателем. В передней части лодки закреплена коса, она приводится в действие двигателем через механизм выбора: включается при движении лодки. Камыш скашивается на водных объектах, которые расположены вблизи населенных пунктов, домов, строений. Тем самым минимизируется угроза распространения огня, - рассказал майор Максим Фатеев.

Тестирование лодка-косилка прошла на "отлично".

"Камыш - самый опасный представитель водной флоры. Прибрежное растение не случайно занимает второе место среди сорняков по темпам распространения. Оно стремительно разрастается и в летний период представляет огромную угрозу. Стебли камыша могут вспыхнуть от небольшой искры и стать причиной крупного пожара. Именно поэтому так важно вовремя зачищать берега, - прокомментировали в пресс-службе областного управления МЧС".

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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