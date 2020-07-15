"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" одержал гостевую победу над "Уралом" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Поединок, который прошел в Екатеринбурге, получился результативным. В первом тайме счет открыли гости. Даниил Хлусевич на 13-й минуте вывел "Арсенал" вперед. Отыгрались хозяева на 38-й минуте, когда Эрик Бикфалви роскошным ударом через себя поразил ворота туляков.

Судьба матча была решена после перерыва. На 74-й минуте Владислав Пантелеев вывел гостей вперед, а на последней минуте встречи Сергей Ткачев установил окончательный результат.

В турнирной таблице "Арсенал" идет на шестом месте, набрав 37 очков, "Урал" располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков.