"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" одержал гостевую победу над "Уралом" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Поединок, который прошел в Екатеринбурге, получился результативным. В первом тайме счет открыли гости. Даниил Хлусевич на 13-й минуте вывел "Арсенал" вперед. Отыгрались хозяева на 38-й минуте, когда Эрик Бикфалви роскошным ударом через себя поразил ворота туляков.
Судьба матча была решена после перерыва. На 74-й минуте Владислав Пантелеев вывел гостей вперед, а на последней минуте встречи Сергей Ткачев установил окончательный результат.
В турнирной таблице "Арсенал" идет на шестом месте, набрав 37 очков, "Урал" располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков.
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