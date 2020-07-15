Несмотря на то что период жесткого карантина закончился и регионы начали поэтапную отмену ограничений, для бюджетной системы кризис еще только набирает обороты: пандемия будет "долгим эхом" отражаться на состоянии как бюджетной системы страны в целом, так и отдельных регионов. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и кратко­срочного прогнозирования, которые проанализировали ситуацию с наполнением казны и динамикой госдолга субъектов РФ за первые пять месяцев года.

За пять месяцев совокупные доходы региональных бюджетов потеряли лишь один процент - благодаря хорошей динамике поступлений в первом квартале. Апрель-май дали уже другие показатели: минус 10,8 процента, а собственные доходы - минус 26,4. Причины общеизвестны: ограничение экономической активнос­ти из-за карантина, введенные для поддержки бизнеса налоговые льготы и снижение мировых цен на нефть.

При этом расходы регионов существенно выросли - на 23,6 процента: здесь и резко увеличившиеся траты на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения, и помощь пострадавшему бизнесу. В результате, несмотря на увеличение субвенций из бюджета РФ, 40 процентов регионов (вдвое больше, чем годом ранее) столк­нулись с необходимостью покрытия значительного бюджетного дефицита, который в целом увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го с 17 до 245 миллиардов рублей. Как отмечают аналитики, пока он в основном сконцентрирован в богатых регионах, которые "могут себе позволить быть дефицитными": почти 80 процентов общей суммы приходится на Москву, Московскую область, Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан. Нарастание бюджетных дисбалансов привело к росту общего объема государственного долга субъектов (на 45 миллиардов рублей за апрель-май) и увеличению среднего уровня долговой нагрузки на 1,7 процента.

Интересно, что субъекты Уральского округа связанные с пандемией проблемы решают по-разному, и, хотя с наполнением казны у всех дела пошли хуже, большинство предпочло не влезать в долги, а держаться на старых запасах. Так, Югра, ЯНАО, Тюменская и Курганская области сохранили прежний объем госдолга, а Челябинская область ухитрилась его даже сократить.

В то же время Свердловская область по приросту заимствований вышла на второе место в стране. Основной причиной этого в минфине региона называют резкий рост расходов на борьбу с пандемией и поддержку экономики при существенном - на 10 процентов - снижении налоговых поступлений. Как сообщили "РГ" в областном министерстве финансов, только на здравоохранение в первом полугодии потрачено на 6,9 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, на три миллиарда выросли социальные выплаты, на 900 миллионов - поддержка малого и среднего бизнеса и т.д. В целом рост расходов в первом полугодии составил 21,4 процента (25,2 миллиарда рублей). И, хотя поступления из бюджета РФ увеличились в 2,5 раза (до 24,9 миллиарда), финансисты прогнозируют, что во втором полугодии расходы еще возрастут. При этом в целом по году регион недополучит собственных доходов 3,4 миллиарда.

В сложившейся ситуации здесь приняли решение о дополнительных заимствованиях: в феврале из федерального бюджета привлечен кредит на 15 миллиардов рублей под 0,1 процента годовых (из этой суммы 6 миллиардов пошли на замещение более дорогих коммерческих кредитов, а 9 миллиардов - на финансирование расходов бюджета). Таким образом, на 1 июня госдолг Свердловской области составил 86,2 миллиарда рублей и увеличился с начала года на 9 миллиардов. При этом в минфине не исключают вероятность дополнительного привлечения средств.

В департаменте финансов ЯНАО также прогнозируют сокращение доходов бюджета по итогам года, прежде всего в связи со снижением стоимости углеводородов и курса рубля по отношению к доллару США, хотя цифр не называют. При этом в газодобывающем регионе режим ограничений не оказал существенного влияния на наполняемость консолидированного бюджета: вклад малого и среднего бизнеса в казну автономии не столь велик. В целом ямальский бюджет на сегодня профицитный: как отметили в департаменте финансов, "благодаря благоприятной мак­роэкономической ситуации и активной инвестиционной политике правительства ЯНАО в предыдущие годы автономному округу удалось накопить достаточный объем финансового резерва, создать "подушку безопасности". Кроме того, в регионе сформирован резервный фонд, средства из которого сейчас как раз и направляются на предупреждение и ликвидацию последствий коронавирусной инфекции и негативных процессов в экономике.

К слову, накопленный профицит позволяет избегать новых заимствований Тюменской и даже Курганской областям, а Югра по его размеру и вовсе занимает второе место в стране. И это при том, что в департаменте финансов ХМАО оценивают объем недополученных в первом полугодии доходов консолидированного бюджета округа в 7 миллиардов руб­лей. Здесь мероприятия по борьбе с инфекцией и ее последствиями финансируют за счет перераспределения плановых ассигнований (4,2 миллиарда рублей), а также резервного фонда окружного правительства (1,74 миллиарда). Новых заимствований до конца года в Югре не планируют.

Челябинская область госдолг даже сократила - с 7,1 до 5,8 миллиарда рублей. Как сообщили в минфине региона, это произошло за счет списания ранее выданных областью государственных гарантий. Но в целом ситуация в экономике Южного Урала не­прос­тая, соответственно, страдает и наполнение казны.

- По итогам первого полугодия областной бюджет недополучил 9,9 миллиарда рублей, или 14,5 процента от прогнозируемых поступлений. Сильнее всего просел налог на прибыль: план по нему не выполнен на 8,2 миллиарда, или на 28 процентов, - сообщил "РГ" министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. - Конечно, сегодня крайне сложно давать прогнозы. Мы прорабатываем несколько вариантов развития событий - от хорошего до самого пессимистичного - и готовимся к ним.

В январе-мае Южный Урал не брал кредитов и не выдавал новых гарантий, хотя благодаря законодательным изменениям у регионов сейчас есть возможность привлекать дополнительные кредитные ресурсы сверх ранее утвержденных и разрешенных объемов. По мнению министра, Челябинская область как субъект с высокой долговой устойчивостью вполне может воспользоваться этим инструментом без риска для своей стабильности. Как планируется, основным инструментом покрытия дефицита бюджета в 2020-м станут облигации, но при условии, что прогнозируемая стоимость их обслуживания будет ниже, чем банковских кредитов.

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