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15.07.2020 06:13

Круиз помахал ручкой

Турфирмы не торопятся возвращать деньги за отмененные поездки
Текст: Марина Порошина
Российская газета - Неделя - Урал № 154(8208)
Говорят, умные люди учатся на чужих ошибках, наблюдая за приключениями сограждан на пути рискованных экспериментов. Оказалось, я из вторых - любителей приключений на свой кошелек. Зато, жертвуя репутацией, теперь могу рассказывать об опыте приобретения "турис­тического продукта" в сезон борьбы с коронавирусом.
При заказе любого тура сегодня надо быть особенно осторожным. Фото: Татьяна Андреева/РГ При заказе любого тура сегодня надо быть особенно осторожным. Фото: Татьяна Андреева/РГ
При заказе любого тура сегодня надо быть особенно осторожным. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мои знакомые, действуя по старой, всегда работавшей схеме, забронировали отель в турецком Бод­руме еще в декабре прошлого года и до нынешней весны гордились своей предусмотрительностью. Когда стало понятно, что в Бодруме не до них, туристам прислали "гарантийное письмо", оно же депозит, с обнадеживающим заверением: "В срок до 31 декабря 2021 года указанные туристы имеют безусловное право воспользоваться денежными средствами в оплаченной сумме для бронирования нового турпродукта". Других вариантов фирма не предложила. По словам ее сотрудников, принятые поправки к законам разрешают туроператорам и турагентам выдавать ваучеры вместо денег.

Но даже теперь отпускникам продолжают продавать их мечту, и соблазн слишком велик. Я-то поступила умно и патриотично: поддержала отечественного производителя, купив путевку в круиз из Москвы до Санкт-Петербурга. И вроде все рассчитала: дождалась, когда открыли Москву, Питер и все промежуточные стоянки, когда продали почти все каюты и до начала тура оставалось пять дней… Если что, думала я, покупаю не у посредников, а из первых рук, у судовладельцев.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Не сработало. За двое суток до отправления горе-круизерам сообщили: "В связи с необходимостью выполнения дополнительных рекомендаций Роспотребнадзора рейс снимается с продажи". Какие именно рекомендации "пробили ватерлинию" и почему они так долго держались Роспотребнадзором в тайне от компании, осталось загадкой. Предложили перенести круиз на другое время… или позволить компании пользоваться уплаченной суммой до следующей навигации, а там как пойдет. Я попросила вернуть деньги. А что, наивно думала я, они же не успели отправить собранные денежки в Турцию.

Мое письмо, посланное по элект­ронной почте, осталось без ответа. С этого момента я ни разу не смогла дозвониться ни до одного из менеджеров офиса в Москве, потратив на прослушивание корпоративного гимна солидную часть времени.

Тогда я поняла, что входить в их положение не хочу: за пять дней до начала круиза, рассылая рекламу и продавая как горячие пирожки сотни кают, они точно знали о существовании коронавируса и Рос­потребнадзора. И вообще, у меня на мои деньги тоже много планов, ничуть не меньше, чем у круизной компании. Неважно, кто виноват, наивность покупателей "турпродукта" или внезапно возникшие "дополнительные рекомендации".

Комментарий

Андрей Каспирович, член Свердловской областной коллегии адвокатов:

- Описанная ситуация регулируется Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей". А кроме того, последними (июньскими) изменениями действующего законодательства, которые не подразумевают утрату права туриста на возврат денежных средств, уплаченных за несостоявшийся тур в связи с его отменой туристической компанией. Заменить возврат денег пресловутым ваучером возможно только с согласия туриста. При этом не имеет значения, идет речь о внутреннем туризме или о международном.

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Прежде всего не стоит ограничиваться перепиской по электронной почте. Для начала следует прислать почтовым письмом на адрес фирмы претензию с требованием возврата уплаченной суммы за несостоявшийся круиз. Компания обязана в течение десяти дней деньги вернуть.

В противном случае идите в суд. При этом вы вправе обратиться не по месту нахождения круизной компании, а по месту своего жительства. Не забудьте потребовать возмещения морального вреда, предусмотренного ст. 15 закона "О защите прав потребителей", а также штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ч.6 ст. 13 того же закона). Как показывает практика, при таких условиях ответчику выгоднее уладить дело.

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