Многодетные семьи Тюменской области получат социальную выплату вместо земли

У многодетных семей Тюменской области, подавших заявку на получение участка для строительства индивидуального жилья, появился выбор - получить землю или выплату за нее. Об этом 14 июля на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона напомнил, что за девять лет реализации программы в регионе участки получили более 8850 семей. Но среди получивших землю по программе поддержки многодетных семей есть и те, кому земля не нужна, особенно в сельских районах. Эти люди не используют льготу либо продают участок.

- Теперь мы изменили ситуацию, - сообщил Александр Моор. - Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Многодетные семьи получили альтернативу. Выбирайте то, что необходимо именно вам, землю либо выплату за нее.

Льготу может получить семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на участок для индивидуального жилищного строительства. Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми составляет 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет осуществляться доплата в размере 64 650 рублей.

Семьи могут потратить полученные денежные средства на покупку квартиры на первичном рынке жилья, на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплату процентов по ипотеке или покупку квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Заявление для получения выплаты в 2020 году нужно подать до 31 июля этого года, для получения выплаты в 2021 году - до 31 августа.

В 2019 году на территории Тюменской области проведена инженерная подготовка более 1 тысячи земельных участков для строительства индивидуального жилья. 857 из них предназначены многодетным молодым семьям. В текущем году подготовку земельных участков производят в деревнях Падерина, Плеханово и Якуши Тюменского района, в Ишиме и Ишимском районе, в микрорайоне Южный Заводоуковского городского округа.