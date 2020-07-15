Агропромышленный комплекс Южного Урала наращивает производство зерна, овощей, мяса, молока, и один из инструментов - увеличение площади посевов.

Как сообщил первый замес­титель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, сегодня площадь пашни в обработке - 2 миллиона 935 тысяч гектаров. За последние три года за счет распашки залежных земель она увеличилась на 119 тысяч гектаров, нынче запланировано ввес­ти в оборот еще 20 тысяч. Всего же в регионе земли, которую можно распахать и в дальнейшем снимать с нее урожай, - почти 250 тысяч гектаров.

По оценке аграрного ведомства, на сельскохозяйственном юге области используют от 95 до 100 процентов пахотных площадей, а вот в некоторых северных районах показатели скромнее, здесь немало целины. Земля не работает у неэффективных собственников, поэтому власти намерены активнее выявлять заброшенные участки, чтобы передать их заинтересованным в обработке земли хозяйствам.

Механизм уже отработан: использование земли по назначению проверяет Россельхознадзор вместе с муниципалитетами, при выявлении нарушений законодательства материалы проверок и решение суда об административном наказании собственника передаются в минсельхоз региона, который, в свою очередь, обращается в суд с заявлением о реализации простаивающего участка на торгах. Такие полномочия у министерства с 2015 года, за это время приняты материалы на шесть земельных участков, правда, лишь два из них выставили на продажу.

Теперь процесс может ускориться благодаря современным методам учета. Несколько лет научно-образовательный центр "Геоинформационные системы" Южно-Уральского госуниверситета занимается оцифровкой территорий, используя космическую съемку и беспилотники. Цифровой паспорт участка содержит расположение, координаты, данные собственника и пользователей, сведения о сево­обороте, наличии питательных веществ в почве.

Сейчас в Челябинской облас­ти оцифровано 74 процента сельхозземель - 3,5 миллиона гектаров. В текущем году эту работу планируют завершить и использовать собранную информацию как "штабную карту" для наступления на целину и расширения пашни.

В качестве положительного примера вовлечения земель в оборот власти приводят и опыт одного из районов, где применяется понижающий коэффициент для предоставления в аренду залежных земель. В этом случае стоимость участков для фермеров оказывается ниже, чем при приобретении земельных паев у граждан.

Кстати

С повышением эффективности сельхозугодий в регионе связывают также химическую мелиорацию. Один из ее видов - известкование кислых почв. В 2020-м его проведут минимум на 3,5 тысячи гектарах. В текущем году в эту работу могут включиться многие сельхозпредприятия благодаря господдержке - сейчас регион формирует данные о потребности в финансировании необходимых мероприятий для получения субсидий из федерального бюджета. Общая площадь нуждающихся в мелиорации земель на Южном Урале оценивается в 150 тысяч гектаров.