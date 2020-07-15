Подготовку к новому учебному году в большинстве школ УрФО начали с ревизии компьютерной техники и сетей. Уроки последней четверти, которые из-за пандемии во всех образовательных учреждениях страны проходили в дистанционном формате, показали: цифровые технологии доступны и освоены на отлично далеко не везде. Как стартует в сентябре новый учебный год, онлайн или оф­лайн, пока непонятно. Но у школ есть еще время, чтобы успеть выполнить работу над ошибками. В этот процесс включены не только учителя и чиновники системы образования, но и телекомы.

По данным двух ведущих телекоммуникационных компаний, занимающихся подключением учебных заведений УрФО к высокоскоростному Интернету, в нынешнем году быстрая сеть должна дотянуться до 733 школ. Только в трех регионах округа связис­ты протянули свыше 390 километров оптоволоконных сетей.

В результате цифровой перестройки в городских школах скорость соединения должна быть не ниже 100 мегабит в секунду, в сельских - 50. Эти показатели не реакция на карантин, они были заложены еще в конце 2018 года в федеральном проекте " Цифровая образовательная среда". Он стартовал своевременно, но к нынешней экстремальной весне в большинстве регионов удалось воплотить в жизнь от силы треть намеченных до 2024-го планов.

Так, в Свердловской области перед выходом на дистант посчитали, что у более чем полумиллиона учеников почти двух тысяч школ могут возникнуть проблемы с обучением онлайн. В экстренном порядке было выделено 20 миллионов рублей из резервного фонда региона на закупку необходимого оборудования (планшетов, модемов, сим-карт).

- В марте у нас началась легкая паника, но быстро были доставлены новые планшеты, решены технические вопросы, каждый учитель определил свою методику удаленного ведения уроков. И дальше все пошло как по маслу, даже появился какой-то драйв. Мы уже не боимся дистанционки и готовы вновь стартовать в цифровом формате, - рассказала корреспонденту "РГ" директор школы из села Криулино Вероника Валиева.

От вероятного возвращения дистанта уже не вздрагивают и педагоги Челябинской, Тюменской областей и ЯНАО: с первого сентября по плану Министерства просвещения РФ в этих регионах начнется эксперимент по активному использованию цифровых технологий в школах и учреждениях допобразования. На базе федеральной платформы "Моя школа" будут аккумулированы буквально все составляющие учебного процесса: учебники, дневники, библиотечный фонд, лекции и многое другое. Всего в эксперименте участвуют 14 субъектов РФ - это 1,7 тысячи школ.

Большая часть финансирования поступит из федерального бюджета, но предусмотрен и вклад региональной казны. К примеру, по данным министерства образования и науки Челябинской области, в 2020 году запланировано освоить 282 миллиона рублей (из них 231 миллион - вклад Федерации), а в 2021-м общая сумма возрастет более чем в 2,5 раза - до 753 миллионов. В целом цифровой проект рассчитан до 2025 года, на его реализацию выделено три миллиарда рублей.

Основной целью, помимо обновления информационно-ком­му­никационной инфраструктуры, является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. Об эксперименте было объявлено недавно, и известие вызвало переполох среди родителей: цифровые возможности, конечно, хороши, но продления дистанта на все школьные годы никто не хочет. Взволнованных взрослых успокоили: новый формат не подразумевает ухода от традиционных уроков в школе, просто возможности обучения становятся шире.

- Все это не связано с карантином. Дистанционное обучение - это работа на расстоянии, в том числе дома, с учебником или с использованием дистанционных образовательных платформ, - пояснила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Прямая речь

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Речь не идет о замене одного вида обучения другим, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ. Например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки ведущих учителей страны.