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15.07.2020 12:35
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, когда на Среднем Урале спадет жара

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области аномально жаркая погода спровоцировала увеличение количества лесных пожаров и ухудшила экологическую обстановку. Эксперт рассказал, как долго будет держаться такая температура.

Фото: iStock
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- Сейчас она превышает норму на 6-8 градусов. 9 и 10 июля был превышен суточный максимум, но пока температурный рекорд не побит. Например, 15 июля 1931 года в Свердловске было 37,5 градусов, - сообщил журналистам начальник Уралгидрометцентра Игорь Роговский.

Он сказал, что жара пойдет на спад уже через несколько дней: на территории области ожидаются дожди, температура пойдет на снижение. Дело в том, что на Урал с европейской территории России идет атмосферный фронт, который и будет определять погоду. Так, ночью температура не будет выше 17-19 градусов, а днем - 23. В конце июля средняя температура будет около 25 градусов.

В августе погода будет обычной для этого месяца, в среднем, 13-15 градусов. Но осадков ожидается больше привычного.

Также отмечено, что пожарная опасность пока высокая: 4-5 класс горимости, и только в отдельных очагах - 3 класс. На территории Ивдельского округа из-за тяжелой ситуации действует чрезвычайное положение.

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