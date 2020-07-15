В июне 2018 года житель Тюмени Андрей Шарашкин отправился пешком по России. Бывший военный и педагог поставил цель изучить историю страны, прежде всего сел и деревень, чтобы написать книгу. С тех пор собранного материала, по признанию путешественника, хватит на пять-шесть томов.

За два года тюменский путешественник прошел более 17 тысяч километров по 33 регионам страны. Фото: Архив Андрея Шарашкина

- По пути мне попадалось много умерших деревень, - поделился Андрей. - По сути, история каждого маленького поселения - отражение истории страны. Когда деревня исчезает, память о ней умирает. Для того чтобы сохранить информацию, веду два дневника - один публичный, в виде блогов в соцсетях, а второй рукописный.

За два года Шарашкин прошел по южной части России до Владивостока. Сейчас движется по северной до Мурманска, затем намерен отправиться через центральные регионы до Тюмени. По его подсчетам, впереди еще три года странствий. Сейчас Андрей проложил маршрут через Хабаровский край по направлению к Тынде.

Как считает тюменец, самое тяжелое - когда начинаешь думать о дороге, смотреть на указатели, оценивать расстояния. Вот тут тебя накрывает психологическая усталость. Это сказывается на темпе и скорости движения. Однажды Андрей даже танцевал, когда в хорошем настроении шел ранним утром с рюкзаком по трассе на Кавказе. Кто-то в пути поет песни, кто-то слушает музыку, а Шарашкин восстанавливает в памяти дневниковые записи.

В походе по Алтайскому краю у него украли рюкзак, в котором были почти все вещи, кроме телефона и документов. Но самой тяжелой утратой оказалась потеря дневников с заметками о 372 днях пути.

- Волков бояться - в лес не ходить, - повторяет поговорку Андрей Шарашкин. - Иногда бывает опасно выйти из дома и дойти до магазина. Лучше жить полной жизнью и принимать все, что она нам дает, с благодарностью.

Андрей Евгеньевич - офицер запаса, пос­ле службы в армии работал в школе - занимался с кадетами, преподавал историю, обществознание и ОБЖ. Ему было сложно решиться все бросить - по его мнению, от перемен человека удерживает семья и привычка жить в комфорте.

- В 2002 году у меня появилась мечта - пройти по России, узнать ее историю изнут­ри, а не по учебникам, - рассказал Андрей Шарашкин. - В 2016-м понял: пока есть силы и здоровье, надо действовать. Если не двигаться к мечте, она так и останется мечтой. Через полтора года накинул рюкзак на плечи и пошел.

Наибольшее впечатление на путешественника произвели древний Дербент, где каждая улочка наполнена историей, и южноуральский Троицк, основанный в 1743 году.

В дороге у тюменца только самое необходимое - в рюкзаке палатка, коврик, спальный мешок, газовая горелка и два баллона для нее, котелок и небольшой запас продуктов. Вес рюкзака - около 25 килограммов. По словам Андрея, раньше вес рюкзака доходил до 40 килограммов, и часто приходилось отказываться от лишнего груза.

На продукты Шарашкину хватает 500 руб­лей в неделю. Постоянный источник расходов - связь: в пути нужно оплачивать безлимитные тарифы региональных операторов. Путешественнику помогают тюменские ветераны Афганистана, казаки Зауральского казачества, люди, с которыми он общается в дороге, и подписчики в социальных сетях - продуктами или деньгами. В среднем за день и зимой, и летом Анд­рей проходит 25-30 километров. Бывает, преодолевает 35 или 40.

Обычно тюменец устанавливает палатку на окраине населенного пункта, иногда на ночлег приглашают местные жители - узнают о его приближении из сообщений в Интернете. А так весь комфорт - палатка и лес рядом, смеется Андрей. Палатку обогревает газом - включает плитку на 10 минут, тепло держится час-полтора. Этого времени хватает, чтобы согреться и уснуть.

В дороге особо ценно общение с людьми, когда узнаешь что-то новое и учишься, отмечает путешественник. Шарашкин вспоминает 74-летнего велосипедиста, с которым ему довелось познакомиться в Ростовской области. Тот исколесил почти всю Россию и при встрече признался:

- Пять лез езжу и все никак помереть не могу.

Оказалось, до начала велотура врач сказал, что жить ему осталось три месяца. Пенсионеру стало обидно: всю жизнь провел в деревне и ничего не видел. Зато теперь он объездил всю страну.

- Считаю себя счастливым человеком. Я свободен: мне удалось вырваться из рамок, в которые мы сами себя загоняем, - говорит Андрей. - Мой поход когда-нибудь закончится, но я точно знаю: человек, познавший вкус путешествий, на этом не остановится. После написания книги, естественно, пойду дальше.

Название для будущей книги тюменец пока не придумал. Может, "Пешком по России"? Пока это не так важно, ведь времени для обдумывания еще достаточно. В 2023 году Андрей Шарашкин планирует вернуться в Тюмень, пройдя 42 тысячи километ­ров по дорогам России.