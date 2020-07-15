Уральский ученый открыл новое семейство бабочек. Павел Горбунов работает в Институте экологии растений и животных УрО РАН, специализируется на изучении бабочек России и Казахстана, в том числе на территории малоисследованной Туранской равнины. Она-то и преподнесла сюрприз опытному энтомологу.

Весной 2009 года Горбунов вышел на плато Устюрт - изучал флору и фауну загадочной гипсовой пустыни на западе Казахстана. В частности, искал на мясистых листочках пустынного парнолистника молодых гусениц парусника гелиоса. Планировал затем описать красавиц-бабочек с бледно-желтыми узорчатыми крыльями в качестве нового подвида - здесь они в два раза мельче обычного. Однако из собранных гусениц вывелись совсем другие насекомые - небольшие серые мотыльки, похожие на моль. Причем с их классификацией сразу возникли проблемы - описания похожих чешуекрылых ученый так и не нашел. Не помог даже крупнейший российский эксперт из Санкт-Петер­бурга.

Вскоре "неопознанными летающими объектами" заинтересовались финские коллеги. В течение нескольких лет совместно с Павлом Горбуновым они изучали места обитания, образ жизни и ДНК удивительных насекомых. Выяснилось, что безымянные мотыльки относятся к реликтовым видам и смогли идеально приспособиться к микроклимату раскаленного плато Устюрт. Длинный яйцеклад помогает им откладывать яйца глубоко в почву, и они лежат там долгое время, дожидаясь подходящего часа рождения, а гусеницы строят светлый плотный кокон для защиты от солнца.

Павел Горбунов скромно утверждает, что его роль не так велика: он "всего-навсего" обнаружил древних мотыльков. Намного сложнее, по его словам, выяснить родственные связи этих ни на кого не похожих бабочек.

- Финны проделали большую работу и доказали, что семейство чешуекрылых из устюртского заповедника нау­ке ранее не было известно. Логично, что в каталоги бабочка войдет под именем Ustyurtia - устюртия. Описание двух видов семейства устюртий недавно опубликовано в международном журнале Insect Systematics&Evo­lution, - рассказал Павел.

Кстати, подобные открытия случаются нечасто - раз в несколько десятилетий. Например, последнее до устюртии "сокровище" - новое семейство чешуекрылых Евразии - обнаружили ученые из Санкт-Петербурга 30 лет назад.

Павел Горбунов занимается изучением бабочек и среды, в которой они обитают, с конца восьмидесятых годов. Кстати, исследования наглядно доказывают теорию изменения климата - потепление действительно происходит, что подтверждает смещение ареалов распространения растений и насекомых.

- Некоторые виды исчезают из привычных районов обитания, а другие занимают их место. Например, ленточник камилла - бабочка с коричнево-белыми крыльями сейчас расширяет свой ареал на весь Средний и Южный Урал. Однако эти процессы зачастую цикличны,- отметил ученый.

Справка "РГ"

Павел Горбунов - уроженец Серова, окончил биофак УрГУ, в Институте экологии растений и животных УрО РАН с 1986 года, научный сотрудник лаборатории птиц и наземных беспозвоночных. Исследовал многие части Северной Азии, от Ямала, Урала и Казахстана до Чукотки, Камчатки, Магаданской области, а также Приамурье и Приморье. Энтомолог, фотограф, автор и соавтор многих книг и статей по фауне насекомых Урала и прилегающих территорий. Награжден премией имени Татищева и де Геннина за работу над "Красной книгой Среднего Урала", дипломом УрО РАН имени Тимофеева-Ресовского за серию работ на тему "Дневные бабочки России".