Новости

В поселке ЕАО ветер повалил десяток деревьев и повредил крыши домов 08:17
Видео: из старенькой "Оки" сделали катер на аэротяге 07:49
Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств 07:40
Якутск окутало дымом лесных пожаров 07:27
В Благовещенске уволят главного врача станции скорой помощи 07:23
Профессор объяснила, о чем предупреждает ком в горле 07:23
На Сахалине откроют школу "волшебного кубика" 07:16
Не менее 15 человек погибли во время ливней в Индонезии 06:15
Два полицейских пострадали в ходе протестов в столице Болгарии 06:05
В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности 04:35
На МКАД из-за ДТП с двумя фурами перекрыли четыре полосы 04:33
Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение 04:33
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга 03:56
В Якутии ограничения по коронавирусу продлены до 25 июля 03:54
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии 03:30
Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера 02:41
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве 02:10
Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом 01:40
Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован 01:25
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео 01:01
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 14.07.2020
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством 14.07.2020
В Подмосковье горит крупный обувной склад 14.07.2020
В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 14.07.2020
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 14.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
15.07.2020 07:26
Рубрика: Общество

"НЛО" живет на плато

Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Неделя - Урал № 154(8208)
Уральский ученый открыл новое семейство бабочек. Павел Горбунов работает в Институте экологии растений и животных УрО РАН, специализируется на изучении бабочек России и Казахстана, в том числе на территории малоисследованной Туранской равнины. Она-то и преподнесла сюрприз опытному энтомологу.
Самца мотылька удалось снять в естественной среде. Фото: Павел Горбунов Самца мотылька удалось снять в естественной среде. Фото: Павел Горбунов
Самца мотылька удалось снять в естественной среде. Фото: Павел Горбунов

Весной 2009 года Горбунов вышел на плато Устюрт - изучал флору и фауну загадочной гипсовой пустыни на западе Казахстана. В частности, искал на мясистых листочках пустынного парнолистника молодых гусениц парусника гелиоса. Планировал затем описать красавиц-бабочек с бледно-желтыми узорчатыми крыльями в качестве нового подвида - здесь они в два раза мельче обычного. Однако из собранных гусениц вывелись совсем другие насекомые - небольшие серые мотыльки, похожие на моль. Причем с их классификацией сразу возникли проблемы - описания похожих чешуекрылых ученый так и не нашел. Не помог даже крупнейший российский эксперт из Санкт-Петер­бурга.

Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ
На Камчатке засняли редчайшую бабочку

Вскоре "неопознанными летающими объектами" заинтересовались финские коллеги. В течение нескольких лет совместно с Павлом Горбуновым они изучали места обитания, образ жизни и ДНК удивительных насекомых. Выяснилось, что безымянные мотыльки относятся к реликтовым видам и смогли идеально приспособиться к микроклимату раскаленного плато Устюрт. Длинный яйцеклад помогает им откладывать яйца глубоко в почву, и они лежат там долгое время, дожидаясь подходящего часа рождения, а гусеницы строят светлый плотный кокон для защиты от солнца.

Павел Горбунов скромно утверждает, что его роль не так велика: он "всего-навсего" обнаружил древних мотыльков. Намного сложнее, по его словам, выяснить родственные связи этих ни на кого не похожих бабочек.

- Финны проделали большую работу и доказали, что семейство чешуекрылых из устюртского заповедника нау­ке ранее не было известно. Логично, что в каталоги бабочка войдет под именем Ustyurtia - устюртия. Описание двух видов семейства устюртий недавно опубликовано в международном журнале Insect Systematics&Evo­lution, - рассказал Павел.

Фото: iStock
Красноярский ученый открыл новый минерал

Кстати, подобные открытия случаются нечасто - раз в несколько десятилетий. Например, последнее до устюртии "сокровище" - новое семейство чешуекрылых Евразии - обнаружили ученые из Санкт-Петербурга 30 лет назад.

Павел Горбунов занимается изучением бабочек и среды, в которой они обитают, с конца восьмидесятых годов. Кстати, исследования наглядно доказывают теорию изменения климата - потепление действительно происходит, что подтверждает смещение ареалов распространения растений и насекомых.

- Некоторые виды исчезают из привычных районов обитания, а другие занимают их место. Например, ленточник камилла - бабочка с коричнево-белыми крыльями сейчас расширяет свой ареал на весь Средний и Южный Урал. Однако эти процессы зачастую цикличны,- отметил ученый.

Справка "РГ"

Павел Горбунов - уроженец Серова, окончил биофак УрГУ, в Институте экологии растений и животных УрО РАН с 1986 года, научный сотрудник лаборатории птиц и наземных беспозвоночных. Исследовал многие части Северной Азии, от Ямала, Урала и Казахстана до Чукотки, Камчатки, Магаданской области, а также Приамурье и Приморье. Энтомолог, фотограф, автор и соавтор многих книг и статей по фауне насекомых Урала и прилегающих территорий. Награжден премией имени Татищева и де Геннина за работу над "Красной книгой Среднего Урала", дипломом УрО РАН имени Тимофеева-Ресовского за серию работ на тему "Дневные бабочки России".

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет