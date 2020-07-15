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15.07.2020 15:43
Рубрика: Общество

Риски ведь неизбежны

Снизить ущерб природе от аварий на промышленных объектах поможет страхование
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 155(8209)
Сейчас много говорят о необходимости технического перево­оружения предприятий родом из прошлого века, переработке промышленных отходов. Но полагаться лишь на новые технологии недостаточно, уверены эксперты. Важно изначально свести риски к минимуму при помощи подготовки специалистов, экопросвещения или инструмента экологического страхования, которое образует резервный фонд для своевременной компенсации ущерба.
«Марсианские» пейзажи близ Карабаша на Южном Урале сегодня популярны разве что у любителей страйкбола. Фото: Татьяна Андреева/РГ «Марсианские» пейзажи близ Карабаша на Южном Урале сегодня популярны разве что у любителей страйкбола. Фото: Татьяна Андреева/РГ
«Марсианские» пейзажи близ Карабаша на Южном Урале сегодня популярны разве что у любителей страйкбола. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По мнению исполнительного директора Национального цент­ра эколого-эпидемиологической безопасности Владислава Жукова, обучение в сфере экобезопасности долгое время было формальностью, а потому его качество оставляло желать лучшего. Несколько лет назад дело сдвинулось с мертвой точки: появились стандарты по управлению ЖКХ, закон о независимой оценке квалификации работников.

- В прошлом году мы создали платформу для студентов вузов и научно-исследовательских институтов, чтобы расширить доступ к законодательной базе по экологии, инженерным разработкам. Нам нужны кадры в этой области, ведь на практике даже крупные предприятия не могут предотвратить все риски, - отметил Жуков на всероссийском конгрессе, посвященном промышленной экологии регионов.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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К слову, высшие учебные заведения активно вводят направления обучения по экологической безопасности, биотехнологиям, создают лаборатории для мониторинга природных объектов. За их состоянием следят и общественные инспекторы-экологи - такой институт в стране заработал два года назад.

Несмотря на рост экологичес­кого сознания россиян, эксперты отмечают: из-за искажения информации часто не удается выявить реальную проблему.

- Критики со стороны общественников много, но они не всегда знают, сколько программ реализуют органы власти. Пока только правительство Свердловской области заключает соглашения с промпредприятиями в сфере охраны окружающей среды. В регионе идет тенденция к улучшению экологических показателей, - поясняет Юлия Корнеева, соорганизатор конгресса и член экспертного совета при комитете Совета Федерации.

Крупные промпредприятия считают главным источником загрязнения, хотя они каждый год вкладывают миллиарды в природоохранные проекты. По нацпроекту "Экология" около семи тысяч компаний страны должны к 2024 году получить комплексные экологические разрешения, исполнив требования безопасности по обращению с отходами и т.д. В частности, регламентируется внедрение наилучших доступных технологий, которые обеспечивают замкнутый цикл производства и экономию ресурсов.

И все же не стоит рассчитывать, что все экологические проб­лемы будут решены, а риски сняты. Любой объект, от экодеревни до завода, повышает нагрузку на природу, при этом даже современное автоматизированное производство замкнутого цикла не имеет стопроцентной гарантии от аварий и полностью не исключает человеческий фактор. На такой случай бизнесу советуют застраховать вероятный ущерб, наносимый окружающей среде, что позволит компенсировать его в случае ЧС.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- С 2005 года мы начали разработку федерального закона об обязательном экологическом страховании. Прямой эффект за год его реализации, по нашим подсчетам, составлял 105 миллиардов рублей, из них 68 миллиардов - на возмещение вреда. Скажем, норильскому предприятию, где ущерб оценивается уже в 100 с лишним миллиардов, страховка могла бы сразу покрыть последствия аварии, - отмечает Наталия Коваленко, разработчик законопроекта, а также модельного закона об экологическом страховании для стран СНГ.

Благодаря такой услуге предприятия также копят резервы для своевременной утилизации отходов, борются с накопленным экологическим ущербом, от которого зачастую страдают местные жители. Средние затраты компаний на оплату обязательной страховой премии, по подсчетам, на первом этапе могут составить 100 тысяч рублей со средним лимитом ответственности по договору страхования пять миллионов, рассчитанным исходя из размера иска за причинение вреда.

Кстати, за рубежом рынок экострахования достигает двух миллиардов долларов в год, в некоторых странах оно является постоянной статьей расходов компаний. В России подобная страховка остается на усмотрение собственников. Если значимость модернизации для них очевидна, то обращение к страховой организации, дополнительно оценивающей выполнение экологичес­ких норм и предупреждающие меры, пока кажется большинству промышленников малопривлекательной инвестицией.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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