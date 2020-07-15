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15.07.2020 09:35
Рубрика: Происшествия

В двух городах Югры повысилось содержание оксида углерода из-за пожаров

Текст: Татьяна Воробьева

Роспотребнадзор Югры провел мониторинг в городах, где отмечается задымление из-за лесных пожаров. В двух населенных пунктах зафиксировано ухудшение качества воздуха.

"В городах Советский и Югорск отобрано 32 пробы по показателям оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, формальдегид. По результатам исследований зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду углерода", - передает пресс-служба управления.

Фото: РИА Новости
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Жителям этих муниципалитетов рекомендуют по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, стараться не находиться на улице долго, занавешивать окна и форточки смоченной тканью.

Отметим, накануне в Югре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Из резервного фонда будут выделены средства на оплату аренды вертолетов для тушения возгораний.

"В автономном округе действует 23 природных пожара, два из которых локализованы. За сутки было ликвидировано девять возгораний. Угрозы перехода огня на населенные пункты на данный момент нет", - сообщает региональное МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Лесные пожары

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