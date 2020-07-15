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15.07.2020 09:33
Рубрика: Общество

В Курганской области малообеспеченным семьям бесплатно выдадут продукты

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области особо нуждающимся жителям региона начали выдавать за счет бюджета большие продуктовые наборы на всю семью.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в комплект входит 40 килограммов муки высшего сорта, 5 литров растительного масла, по четыре 338-граммовых банок тушенки из говядины и свинины, 10 упаковок перловки, по семь упаковок ячневой и пшеничной крупы и четыре упаковки манки весом 800 граммов каждая. В районы уже направлено 2513 таких продуктовых наборов.

Фото: iStock
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Новая меры поддержки введена, чтобы поддержать малообеспеченные семьи на время ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Продукты будут выдавать адресно: безработным, имеющим на содержании детей младше 16 лет, уволенным и вставшим на учет в службу занятости после 1 марта 2020 года. Также многодетным и неполным семьям из числа получателей пособия на ребенка, состоящим на социальном обслуживании, неработающим пенсионерам старше 65 лет, получающим федеральную социальную доплату к пенсии (данные - по состоянию на 1 июня 2020 года). Чтобы получить продуктовый набор, надо до 24 июля предоставить в организацию социального обслуживания по месту жительства пакет документов.

Подробности можно узнать в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области по телефонам: 8 (3522) 44-77-46, 44-06-37, 44-70-32, приемная 8 (3522) 44-17-70 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. А также в центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Их адреса и телефоны можно найти по ссылке.

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