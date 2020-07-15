Житель Челябинской области разгромил 30 памятников на кладбище

В городе Копейске Челябинской области задержали молодого мужчину, который напился и устроил погром на местном кладбище. В общей сложности, по свидетельству управляющего Дмитрия Мухаметжанова, повреждено тридцать мемориалов.

Инцидент случился в поселке Старокамышинский. "Пошли на шум и увидели молодого человека, который ронял памятники. Потом проверили территорию: памятники оказались повалены хаотично в разных местах кладбища. Пострадало в пределах тридцати надгробий", - рассказал Мухаметжанов.

Как сообщила сотрудник пресс-службы главка МВД области Дарья Ярошенко, вандал установлен: это ранее не судимый парень 1992 года рождения. По его словам, он выпил, пришел на кладбище и начал ломать памятники - зачем он это сделал, задержанный объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция - исправительные работы либо арест до трех месяцев.