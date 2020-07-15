В Курганской области сложилась критическая ситуация с оборотом газовых баллонов из-за их дефицита. Газоснабжающая организация обратилась в региональное правительство с просьбой профинансировать обновление обменного фонда из бюджета.

Уровень газификации Курганской области составляет в среднем 59 процентов, а сельских территорий - лишь 31,8. Трубы проведены только в 14 муниципальных районов и два городских округа, поэтому значительная часть сельского населения пользуется сжиженным газом. До недавнего времени особых проблем с этим не было: еженедельно в назначенный час в каждый населенный пункт приезжала машина и меняла пустые баллоны на полные. Но в этом году потребителей поставили перед фактом: они обязаны сами приобретать недешевые емкости для топлива и, соответственно, нести ответственность за их исправность и безопасность. Оказывается, регламентирующие такой порядок правила предоставления коммунальных услуг введены постановлением правительства РФ еще в 2011 году. В соответствии с ними потребитель обязан передать газоснабжающей организации на обмен равное количество порожних газовых баллонов, находящихся в исправном состоянии, с неистекшим сроком службы. С 2014 года добавились новые требования к эксплуатации оборудования, работающего под давлением: продаже подлежат наполненные сжиженным газом баллоны, не просто исправные и непросроченные, но и прошедшие предварительное техническое освидетельствование. Оно должно проводиться каждые пять лет, и эта обязанность опять же возложена на владельца. Срок эксплуатации баллонов, выпущенных до 2014 года, составляет 40 лет, более новых - 20.

Сельские жители считают, что голубое топливо им слишком дорого обходится. Новый баллон стоит 3,5 тысячи рублей, поменять пустой на полный - 1125. При этом цена постоянно растет (три года назад 20-килограм­мовый баллон стоил 800 руб­лей). Для пенсионеров накладно.

- Мне в свое время баллон выдали газовики, они же его и меняли. Теперь я должна покупать за свой счет, - возмущается жительница села Новые Байдары Половинского района Светлана Грачева. - У меня минимальная пенсия, не сильно-то разбежишься. Еще и жилищно-коммунальную выплату снизили.

Как выяснилось, раньше те, кому полагалась такая выплата (ЖКВ), получали частичную компенсацию расходов на газ с полной суммы. Теперь же цена разделена: тариф на само топливо под контролем департамента цен и тарифов, и здесь рост минимальный, а вот цена доставки (а она в общей сумме сегодня составляет почти половину) с но­яб­ря 2019 года, согласно новым методическим указаниям, введенным приказом ФАС, больше не подлежит госрегулированию и отдана на откуп газоснабжающей организации. Компенсация же выплачивается только на стоимость газа. Вот и получилось: услуга подорожала, а ЖКВ снизилась.

Понятно, что жители глубинки, многие из которых получают совсем небольшую пенсию, покупать баллоны не спешат. В результате просто сидят без газа: у газоснабжающей компании емкостей на обмен не хватает.

- У нас за три месяца только один раз поменяли баллоны и то после того, как жители подняли шум, - рассказал "РГ" глава Трехозерского сельсовета Целинного района Фаткула Иксанов. - Ни один выпущенный до 1984 года баллон не взяли, а таких на руках у людей достаточно.

Обстановка накалилась: людям элементарно стало не на чем готовить еду. Электроэнергия дорогая, не печку же топить в 35-градусную жару! К тому же в разгаре пора заготовок, газ нужен как воздух. В такой ситуации в Половинском районе газовики стали отыгрывать назад: мол, не обязательно покупать новый баллон, можно просто записаться в очередь - как только вернется в оборот годный, вам его поменяют. Светлана Грачева в эту очередь встала еще в мае, звонит два раза в месяц и неизменно слышит: "Ожидайте. Как будут баллоны, обязательно привезем".

Поставку сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд в Курганскую область с 2018 года, согласно распоряжению облправительства, осуществляет компания из соседнего региона. В Кургане у нее подразделение, а в районах - газовые участки.

Но оперативно прояснить ситуацию в этих структурах нам не удалось: в Курганском подразделении "отфутболили" в Оренбург, где ни один телефон, указанный на сайте компании, не отвечал.

Когда номер уже верстался, "РГ" наконец получила ответ на запрос. Генеральный директор оренбургского предприятия Владимир Шендриков сообщил, что стоимость доставки сжиженного газа в бытовых баллонах для населения Курганской области с 1 января 2020 года составляла 22,4 рубля за килограмм, с 1 июля тариф пересмотрен и установлен на основании фактических затрат и объемов за пять месяцев 2020 года на уровне 34,3 рубля. В регионе 54 932 абонентские точки, из которых 22 148 - потребители баллонного газа. По данным организации, для бесперебойного обеспечения населения топливом необходимо иметь обменный фонд в количестве 49 176 баллонов. В наличии же только 5766, на покупку недостающих требуется 94,6 мил­лиона рублей. Компания за свой счет приобрела 11 551 баллон на 12 миллионов рублей, но этого недостаточно.

По словам Шендрикова, перебои с поставкой газа возникли по нескольким причинам, главным образом из-за того, что установленные профильным департаментом цены не покрывают расходы компании. Выпадающие доходы за 2018-2019 годы составили 50,8 миллиона рублей, в этом году убытки растут.

Понимая, что среди потребителей газа есть малообеспеченные жители, не имеющие возможности самостоятельно закупить необходимое количество баллонов, а также то, что тарифы для населения не могут быть установлены на уровне, обеспечивающем покрытие экономически обоснованных расходов организации, газовая компания предлагает решить проблему путем выделения из бюджета Курганской области целевого финансирования на закупку баллонов либо субсидий на возмещение выпадающих доходов за 2018 и 2019 годы.

- В зависимости от того, какой из предложенных вариантов выберет правительство, зависит срок и пути решения проблемы, - подчеркивает гендиректор.

Власти Курганской области о проблеме знают и пытаются найти решение. Очередное совещание по этому поводу прошло в областной Думе 3 июля в режиме видео-конференц-связи. На нем, в частности, прозвучало предложение инициировать поправки в федеральное законодательство, исключающие положение об ответственности потребителя за пользование баллонами с истекшим сроком эксплуатации и возлагающие ее на поставщика услуги. Кроме того, рекомендовано проработать вопрос о передаче газоснабжающей организации скопившихся у жителей непригодных баллонов для их последующей утилизации, а также регламентировать, что в пользовании у потребителя не может одновременно находиться более 2-3 газовых емкостей.

А пока вопрос не решен, нишу поставки сжиженного газа в За­уралье начали занимать предприимчивые коммерсанты. Местные жители рассказали, что по селам ездят представители некой фирмы, предлагая закачать газ в баллон прямо во дворе у заказчика. Ни год выпуска, ни техническое состояние емкости их не интересует. Кроме того, в соцсетях замелькали объявления о продаже полных баллонов по цене ниже, чем у официального представителя. Люди покупают - куда деваться. О безопасности стараются не думать.

Материал подготовлен совместно с информационным партнером "Российской газеты" - газетой "Вестник района" (село Половинное)

Между тем

Курганская область станет одним из двух пилотных регионов по внед­рению новой модели газификации. Суть ее в том, чтобы сделать подключение к трубе более доступным для потребителей по цене, а процесс согласования заявок сократить вдвое. По данным пресс-службы губернатора, в сентябре планируется подписать с "Газпромом" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.