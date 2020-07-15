РФ полностью отказалась от закупок коронавирусной продукции за рубежом

Россия полностью отказалась от закупок за рубежом коронавирусной продукции, необходимой для противодействия COVID-19, и постепенно начинает ее экспортировать. Это, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, стало возможным благодаря своевременно принятым правительством решениям.

"Регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты", - рассказал глава Минпромторга на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По медицинским учреждениям он составляет от одного до четырех месяцев. Завершается ряд инвестиционных проектов, которые позволят увеличить выпуск медицинских перчаток, респираторов и защитных очков.

Сейчас основной акцент делается на развертывании производств новой продукции: быстрых тестов и недавно зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии. Промышленность, по словам Мантурова, готовится к выпуску вакцин, как только будут завершены их клинические испытания.

Заранее были приняты решения, чтобы после насыщения внутреннего рынка можно было начать экспорт продукции, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, за пределы Евразийского экономического союза, подчеркнул глава Минпромторга.