Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с огромным набором преференций. Для потенциальных резидентов, согласно пакету законов, которые публикует "РГ", предусмотрена нулевая ставка федеральной части налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). Вводятся пониженные, вплоть до 0%, региональные ставки налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения. Предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

"Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей", -отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, возглавляющий Госкомиссию по вопросам развития Арктики.

Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется с 28 августа, когда законы вступят в силу. Подать документы можно будет через электронный кабинет на инвестиционном портале arctic-russia.com. Претендовать на статус резидента смогут зарегистрированные в Арктике компании и индивидуальные предприниматели, планирующие реализацию нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства или ликвидации.

"Мы позаботились о льготах для различных категорий и разных по масштабам проектов. Свой набор преференций получат компании, не связанные с добычей полезных ископаемых, что должно стать стимулом и подспорьем для развития малого и среднего бизнеса. Благодаря предусмотренным возможностям и региональные части налогов для предпринимателей Арктики будут снижены - сейчас для этого готовятся законопроекты в регионах Арктической зоны России", - уточнил глава минвостокразвития Александр Козлов.

Кроме того, резидентам будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения. Также предусмотрена ставка НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов.