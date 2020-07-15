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Текст:   Марина Трубилина 
18:34 15.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Застройными рядами

Усиливается защита прав дольщиков

Члены жилищно-строительных кооперативов смогут теперь вернуть вложенные в покупку квартиры деньги, если их дом признан "проблемным", а застройщики станут раньше обычного получать доступ к деньгам, хранящимся на счетах эскроу. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Поправки вносятся в закон о долевом строительстве и ряд других. "Самым важным дополнением является фактическое уравнивание в правах на государственную помощь дольщиков и пайщиков ЖСК. Последним тоже предоставляется возможность получить компенсацию в случае банкротства застройщика", - отмечает президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Подготовку участков под жилье спланируют на четыре года вперед

Принятие решений по проблемным объектам должно ускориться, подчеркивают в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства, так как совершенствуется порядок взаимодействия фонда и арбитражного управляющего. Это позволит оперативнее получать материалы, необходимые для восстановления прав дольщиков (либо через выплату компенсаций, либо завершая строительство). Появилась возможность выплат дольщикам, даже если застройщик не платил взносы в компенсационный фонд.

Положения закона о банкротстве в действующей редакции будут распространяться на дела о банкротстве застройщиков, возбужденные до начала 2018 года. Это даст возможность фонду применять механизм восстановления прав граждан по тем объектам, застройщики которых обанкротились еще до создания этой организации.

Получать компенсации за недострои смогут пайщики ЖСК

Ускоряется раскрытие счетов эскроу - доступ к деньгам дольщиков застройщик будет получать после оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление сведений из ЕГРН о госрегистрации права собственности не потребуется. Это, как отметил недавно министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, позволит застройщикам примерно на три месяца раньше, чем сейчас, получать средства граждан, возвращать кредиты по проектному финансированию и уже не платить по ним проценты.

Фото: iStock
Упразднена треть обязательных строительных норм

Кроме того, расширяется перечень того, на что могут расходоваться средства с расчетного счета застройщика - их разрешено направлять на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства или реконструкции инженерных сетей. "Тем не менее многие вопросы пока не решены, - отмечает Тютюнин. - Например, о правовом статусе апартаментов и коммерческих помещений в проблемных домах".

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