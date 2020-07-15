Росавиация предоставила субсидии авиакомпаниям на 11,5 млрд рублей

С 14 мая 2020 года Росавиация приняла положительные решения по заявлениям о предоставлении субсидии на 11,5 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

"За два месяца с момента принятия решения правительством РФ о предоставлении государственной поддержки авиакомпаниям, в Росавиацию поступило 89 заявлений на предоставление субсидий. За этот период Агентством приняты положительные решения по 65 заявлениям на сумму 11,5 млрд рублей", - отметили в Росавиации.

Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года. Средства предоставляются на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.

Данная мера государственной поддержки направлена на продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала, отметили в Росавиации.