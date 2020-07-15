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15.07.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор рассказал, нужно ли делать тест на COVID-19 к отпуску

Текст: Ольга Игнатова
Сезон отпусков в самом разгаре. И россияне активно собираются на отдых к черноморскому побережью Краснодарского края, в Крым, Карелию, на Алтай и другие традиционные места летнего туризма. И главный вопрос у отдыхающих - а тест на COVID-19 нужно делать?
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, если человек едет в санаторий, то нужно.

"Наличие справок прописано в рекомендациях Роспотребнадзора для санаторно-курортных учреждений, так как санатории - это организации, которые оказывают медицинские услуги по лечению тех или иных заболеваний. В санатории приезжают люди чаще всего с ослабленным здоровьем и находятся в общем коллективе", - уточнили в ведомстве.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за двое суток до отъезда в санаторий. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора, а также частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость такой справки в среднем 2 тысячи рублей.

Если же отдыхающие планируют остановиться в отеле, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в частном секторе, то здесь все зависит от руководства места размещения. Роспотребнадзор рекомендовал наличие справки только для санаторно-курортных организаций. Но сам отель или дом отдыха может включить ее в перечень требований для отдыхающих. Информацию перед бронированием нужно уточнять непосредственно в администрации места размещения.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Еще один важный вопрос, который волнует отдыхающих, - можно ли будет взять с собой в этом сезоне домашних животных? Пока научно обоснованных доказательств того, что домашние животные могут являться переносчиками коронавируса нового типа нет. Поэтому Роспотребнадзор не давал никаких рекомендаций курортным организациям по размещению постояльцев с животными.

В ведомстве пояснили, что, как и прежде, этот вопрос решает только администрация места размещения. Есть ряд домов отдыха, отелей, пансионатов и даже санаториев, которые пускают с животными. Такую информацию всегда можно найти на сайте понравившегося отеля, пансионата, санатория или уточнить у администрации. Проживание животных не бесплатное. В среднем в сутки кошечка или собачка обойдется владельцу в 500 рублей. Эти деньги берут за последующую полную дезинфекцию номера, чтобы последующие отдыхающие не нашли там следы присутствия животного, и уборку территории.

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