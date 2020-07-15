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15.07.2020 11:08
Рубрика: Экономика

Россия открыла транзит санкционных товаров

Текст: Евгений Гайва
Сегодня начался ранее запрещенный транзит санкционных товаров через территорию России на автомобильном и железнодорожном транспорте, сообщили в Минтрансе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Транзит будет идти с использованием системы отслеживания грузоперевозок посредством электронных навигационных пломб на основе ГЛОНАСС. Полномочиями оператора пломбирования наделена компания "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП).

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как уточнили в Минтрансе, система создана в рамках реализации указа президента России РФ от 24 июня 2019 г. № 290.

По словам заместителя министра транспорта России Алексея Семенова, открытие транзита санкционных товаров станет стимулом для роста контейнерных перевозок через Россию, возможностью для российских логистических компаний в период пандемии коронавируса получить дополнительную загрузку и новых крупных грузоотправителей в Азии и Европе.

Прогнозируется, что объем транзита санкционных групп товаров превысит 82 тысячи перевозок на автомобильном и железнодорожном транспорте в год. В будущем, транзит может быть увеличен, так как путь через Россию имеет меньшую протяженность по сравнению с традиционными морскими маршрутами. В частности, каждый рейс в обход России автомобильным транспортом обходится дороже на 5 тысяч долларов.

"Сейчас отработаем технологию и стандарты информационного обмена между участниками грузоперевозок на санкционных товарах, затем будем развивать их для формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров и единого доверенного пространства ЕАЭС", - сказал Семенов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Фото: iStock
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Данные о маршруте следования груза с электронной пломбой в режиме онлайн доступны перевозчикам и грузоотправителям в личном кабинете на сайте оператора - crcp.ru. Также контрольно-надзорные органы получают сведения о соблюдении режима перевозки санкционных товаров в режиме онлайн. Кроме того для мониторинга используется контрольная инфраструктура госсистемы "Платон", охватывающая все федеральные трассы.

"Для ФТС России технология отслеживания гарантирует прозрачность перевозки, поскольку мы видим всю информацию о перемещении и сохранности товара. Вместе с Минтрансом, оператором и грузоперевозчиками мы провели масштабные пилотные проекты и сейчас полностью готовы контролировать транзит санкционных товаров", - отметил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Навешивание и снятие электронных пломб проводится на 20 автомобильных и на 10 железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России. Многоразовая электронная пломба отечественного производства работает на одном заряде до 45 суток при температуре от -40C до +70C, уточняют в Минтрансе. В отличие от мировых аналогов, она обеспечивает защиту передаваемой информации. Сервис разработан на основе российского программного обеспечения.

В мае 2020 года ФТС и Минтранс совместно с РЖД и компанией Maersk реализовали транзитную мультимодальную перевозку товаров, которые перемещались между двумя российскими морскими портами с применением электронных навигационных пломб.

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