Серая кожа, желтоватые зубы, дружелюбный взгляд, грациозные движения - вам и в голову не придет, что перед вами ненастоящий дельфин. Новозеландская компания Edge Innovations совместно с американскими разработчиками представили роботизированную модель этих морских млекопитающих, которая должна наконец избавить от жестокого отношения и неволи ее живых собратьев в дельфинариях.

"Индустрия морских парков переживает падение доходов из-за этических соображений и стоимости живых животных, однако желание людей узнать их и испытать на себе общение с ними сильно как никогда... Мы считаем, что пришло время пересмотреть эту индустрию и что этот подход (использование дельфинов-роботов. - Прим. "РГ") может быть более гуманным и одновременно более прибыльным", - цитирует газета The Guardian Роджера Холзберга, одного из членов команды разработчиков и бывшего креативного директора компании Walt Disney Co.

В дельфинах-аниматрониках те же 270 килограммов веса, что и в средней взрослой афалине, да и скелет почти такой же. В их тела даже "интегрированы жировые пузыри, которые обеспечивают им плавучесть, а вам - ощущение, будто перед вами его живой аналог, когда вы до него дотрагиваетесь, двигаетесь с ним или наталкиваетесь на него", - рассказал Холзберг в эфире радиостанции CBC Radio One. "Когда я впервые увидела этого дельфина, то подумала, что он настоящий. А будь я маленьким ребенком, то точно приняла бы его за живого", - поделилась впечатлениями участница пробного заплыва с дельфином-роботом, видео с которого опубликовали на своем сайте разработчики. По словам Холзберга, дельфин-аниматроник никогда не будет игнорировать человека или недружелюбно к нему относиться - и это главное его преимущество перед живыми собратьями. Ведь им дистанционно управляет специально обученный человек. Хотя иногда он может двигаться и автономно - все зависит от того, в каком мероприятии он принимает участие.

Однако есть один существенный минус - это цена. Один дельфин-робот стоит примерно 1,8 миллиарда рублей - это в четыре раза дороже обычного. Но, как утверждают разработчики, роботизированный актер дельфинария будет "жить" однозначно дольше, чем его настоящий коллега, обычно не доживающий и половины положенного срока в неволе. Первые клиенты уже нашлись - ими стали китайские океанариумы. Как рассказал Ли Вэнг, бизнес-разработчик из Edge Innovation, как минимум одно китайское предприятие намерено заменить живых дельфинов роботами.