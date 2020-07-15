С начала года цены в России выросли на 3 процента

На прошлой неделе (с 7 по 13 июля) инфляция в России замедлилась до 0,1%, сообщает Росстат.

Наблюдавшийся в первую неделю июля скачок цен (0,3%) объяснялся традиционной индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, и теперь инфляция вернулась к обычным для середины июля показателям, пояснили в ведомстве.

При этом с начала месяца цены выросли на 0,4%, а с начала года рост составил 3%. За прошлую неделю из продовольственных товаров заметно подорожали свинина - на 0,5%, мясо кур - на 0,3%, куриные яйца и мука - на 0,2%. Тогда как цены на баранину и пшено снизились на 0,3%.

Зато дешевели овощи: огурцы - на 5,6%, лук - на 5,2%, помидоры - на 3,2%, картофель - на 0,8%, капуста - на 0,5%. С другой стороны, выросли в цене морковь (на 2,7%) и яблоки (на 2,4%).

Цены на автомобильный бензин за прошлую неделю подросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,2%.